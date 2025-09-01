El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Castella se gusta en el toreo natural.

Castella se gusta en el toreo natural. Manuel Brágimo
Feria de San Antolín

Triunfo de Castella que contó con un noble y dócil lote al que cortó tres orejas

Como si de una ensoñación se tratara los tendidos pidieron el indulto del cuarto toro. Una oreja cortó un conformista Manzanares, mientras Pablo Aguado, sin suerte con sus toros, se fue de vacío.

César Mata

César Mata

Palencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:43

Sucedió en el cuarto. Del que pidieron el indulto. ¡No lo mates, no lo mates! Claro, o aquello era una película de Semana Santa, o ... el público confunde la bravura excelsa con una aristocrática nobleza, bonancible y bonachona, franciscana. No se trata de crucificar a los tendidos, pero el colorado ojo de perdiz tan solo fue un buen toro al que, por qué no decirlo, Sebastian Castella le construyo una faena de equilibrada arquitectura, muy bien secuenciada, variada y con una trama que al final casi se queda sin cadáver sobre el que preguntar por la autoría del toricidio. Como en las mejores películas de suspense. El propio coletudo no albergó dudas y se perfiló para finiquitar a Pregonero, del hierro de Núñez del Cuvillo. Y dejó un pinchazo hondo…

