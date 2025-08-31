Diego Ventura, a lomos de Bronce, afianza su idilio con el coso de Campos Góticos

Como es tradición en Palencia cada domingo de fiestas de San Antolín, la plaza de Campos Góticos volvía a celebrar la corrida de rejones. Esta ... es una de las citas más esperadas por la afición palentina y así ha vuelto a quedar patente registrándose una entrada de algo más de tres cuartos.

La expectación que esta cita produce supone una de las mejores entradas del serial, sino la mejor. Por lo que, al gusto de la afición palentina hay que sumar también dos factores, el primero, el reclamo de Diego Ventura, quien firmó una gran tarde en la pasada feria, y el segundo, la ganadería de María Guiomar Cortés de Moura, que debutó con gran éxito el año anterior.

Abrió la terna Rui Fernandes a lomos de Olimpo, un espectacular caballo castaño, en un tercio de salida que tardó en arrancar dado que el astado carecía de codicia. El tercio de banderillas resultó mucho más vistoso que el de salida, arrancando los primeros aplausos del público. El oficio del portugués consiguió sacar algo más de un animal que no contó con fuerza. Rejón de muerte y aplausos del público valorando la entrega del rejoneador.

El cuarto de la tarde, Carisma, salió como un rayo de chiqueros siguiendo el compás que le marcó el jinete antes de propinarle el rejón de castigo. Se esforzó en lucirse con las banderillas para animar los tendidos. Después, antes de colocar las rosas bailó al trote y quebrándolo de forma ajustada. El rejón de muerte fulminó al animal pero la falta de condiciones despojó a Fernandes de trofeo.

Diego Ventura, muy valorado por la afición palentina, volvió a repetir su idilio con el público desde el primero de su lote. Con Guadalquivir pudo encelar rápidamente al toro que respondió bien desde el primer tercio para después permitirle al luso lucirse al quiebro de frente. Después, dejó buenos pares de banderillas. El tercio final que firmó, animó la petición de oreja por parte del respetable coincidiendo con la salida de la plaza de Brillante, sin riendas y al galope.

En su segundo toro, Ventura trató de lucirse buscando un año más abrir la Puerta Grande de Campos Góticos. Supo llevar a su oponente al ritmo que le marcaba aunque con dificultad en algunos instantes, lo que trató de solventar tirando de oficio. Con Bronce dejó el mejor momento de la tarde con un par a dos manos. Con las riendas sueltas y sin cabezada esbozó un final de faena apoteósico para una plaza que exigió las dos orejas tiñendo los tendidos del blanco de los pañuelos.

Bonita presentación

El joven Duarte Fernandes dejó una bonita primera presentación en el coso montado sobre Caramelo. Un certero rejón de castigo fue la antesala de una faena que logró abrochar desde el segundo tercio de banderillas. Al son del pasodoble dejó con Mistra detalles de gran belleza que levantaron al público. El toro se quedó sin fuerza obligando al joven a abreviar. La falta de acierto al matar le privó de premio.

El sexto de la tarde, y bajo el calor que había provocado Ventura, salió para el heredero de la dinastía Fernandes. La falta de cualidades del toro le impidieron adornar una faena que fue de menos a más. Tuvo que bajar a la arena como ocurriese con su primero para descabellar al burel. A pesar de ello, la petición del público le permitió cortar una oreja.