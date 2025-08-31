Sorteo de los toros para la corrida de rejones de Palencia

Carmen Aguado Palencia Domingo, 31 de agosto 2025, 13:26 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

Este domingo llega el momento de disfrutar de la única corrida de rejones anunciada para esta feria de San Antolín. Los toros de María Guiomar ... Cortés de Moura ya esperan en los corrales de Campos Góticos, donde han sido sorteados y enchiquerados a las 12 del mediodía con la presencia de las cuadrillas de los tres rejoneadores que se darán cita esta tarde así como de la autoridad.

Los astados de la ganadería portuguesa de encaste Murube fueron reconocidos por el equipo de veterinarios de la plaza para que, posteriormente, las cuadrillas llevasen a cabo los lotes pertinentes de la manera más equilibrada posible. Tras finalizar el apartado, los lotes para esta tarde quedan de la siguiente manera: Para Rui Fernandes: Explendoroso N20 y Bailita N19. Para Diego Ventura: Galarosa II N13 y Arinta N35. Para Duarte Fernandes: Carisma N27 y Coche N36. Los dos sobreros serán de la ganadería titular. Como es habitual, este acto público suscita un gran interés entre el aficionado que no se quiere perder cada mediodía de la feria la oportunidad de vivir en primera persona una de las ceremonias de la liturgia taurina. Todo ello, gracias a que la empresa de Campos Góticos permite la asistencia al público. La corrida arrancará esta tarde a las 18:00 horas si el tiempo lo permite.

