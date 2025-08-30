El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miguel Ángel Perera torea al natural al cuarto toro de la tarde.

Miguel Ángel Perera torea al natural al cuarto toro de la tarde.
Feria de San Antolín

Interesante corrida de La Quinta, con salida a hombros de Perera en Palencia

Dispar encierro de la divisa santacolomeña con un ejemplar bravo y enclasado al que se dio la vuelta al ruedo, con el que el pacense construyó una notable faena premiada con las dos orejas, aunque por debajo de las posibilidades del astado. De Justo, que cortó una oreja, y Clemente no llegaron a confiarse en sus intervenciones

César Mata

César Mata

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:33

La corrida de La Quinta fue de esas que están diseñadas para el análisis del buen aficionado. Ese que sabe diseccionar incluso la bravura de ... la raza, y la clase de la mera obediencia humillada y ennoblecida. Fue tan diversa en su comportamiento, e incluso hechuras, que juzgar la tarea de los matadores de la terna exige someterse a los paradigmas del comportamiento individual, por singular, de cada ejemplar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

