Salida a hombros de los tres matadores del coso de Campos Góticos.

Salida a hombros de los tres matadores del coso de Campos Góticos. Manuel Brágimo
Feria de San Antolín

El presidente despilfarra orejas y saca a hombros a Talavante, Roca Rey y Tomás Rufo

Tarde desbocada y triunfalista en la que se concedieron ocho orejas y la plaza registró un lleno aparente. El toreo de mayor calidad de la tarde corrió a cargo del talaverano, tercer espada del cartel

César Mata

César Mata

Palencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:52

Nada más arrastrase el último toro de la feria palentina de San Antolín comenzó a circular un rumor creciente: el patrón de los toreros, San ... Pedro Regalado, va a ser sustituido por el presidente del festejo de este martes. El santo del Abrojo amansó a un toro huido de los pagos del Raso de Portillo, hecho milagroso, pero no más que el de la multiplicación de los pañuelos y las orejas que consumó el usía, al que se observaba como, entusiasmado, descolgaba en el antepecho del palco uno tras otro los pequeños lienzos blancos.

