'La Revoltosa' se escenificará este domingo en el Teatro Ortega de Palencia. El Norte

Palencia

El Teatro Ortega acoge este domingo una de las obras cumbre de la zarzuela

'La Revoltosa' llega a la capital palentina de la mano de Materlírica España, una de las pocas compañías que cuentan con música en directo en todos sus montajes

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:00

'La Revoltosa' es, junto con 'La verbena de la Paloma', una de las obras cumbre del llamado género chico -entendiendo chico por su duración, ... no por su grandeza­- y se ha convertido en una de las zarzuelas más representativas y relevantes del ambiente castizo de la capital española de finales del siglo XIX. Este sainete lírico de un solo acto, con libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw y música compuesta por el maestro Ruperto Chapí, se estrenó el 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo de Madrid y ha sido representada en innumerables teatros, e incluso, cuenta con versiones cinematográficas. Asimismo, sus protagonistas, Mari Pepa y Felipe, forman ya parte del acervo cultural y su texto, que se desarrolla en una corrala del Madrid castizo, sigue emocionando como el día de su estreno.

