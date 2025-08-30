El Teatro Ortega acoge este domingo una de las obras cumbre de la zarzuela

'La Revoltosa' es, junto con 'La verbena de la Paloma', una de las obras cumbre del llamado género chico -entendiendo chico por su duración, ... no por su grandeza­- y se ha convertido en una de las zarzuelas más representativas y relevantes del ambiente castizo de la capital española de finales del siglo XIX. Este sainete lírico de un solo acto, con libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw y música compuesta por el maestro Ruperto Chapí, se estrenó el 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo de Madrid y ha sido representada en innumerables teatros, e incluso, cuenta con versiones cinematográficas. Asimismo, sus protagonistas, Mari Pepa y Felipe, forman ya parte del acervo cultural y su texto, que se desarrolla en una corrala del Madrid castizo, sigue emocionando como el día de su estreno.

'La Revoltosa' desembarca este domingo 31, a las 18:30 horas, el Teatro Ortega de Palencia de la mano de Materlírica España, dirigida por María José Molina. Esta compañía produce espectáculos de gran calidad y formato y es una de las pocas que cuentan con música en directo en todos sus montajes, con una orquesta filarmónica y su correspondiente director musical.

Además, el coro y ballet de la pieza que llega al teatro palentino están integrados por gente joven, que otorga a la escenografía una gran vistosidad y dinamismo y que arropa al grupo de solistas, todos ellos de primer nivel y en consonancia con los papeles que representan: personajes prototípicos que retratan una fiel fotografía del ambiente que se respiraba en la capital de España en los albores del siglo XX.

'La Revoltosa', una pieza chispeante, dinámica, satírica y divertida, aderezada por un decorado corpóreo y que recrea sobre el escenario una auténtica corrala madrileña, con sus puertas y balcones, decoración y atrezo, transportando al espectador a los años en que se desarrolla la trama. Así, Materlírica mima con devoción el vestuario de todo su repertorio teatrales y, en la cita del Ortega, el elenco actoral lucirá auténticos mantones de Manila y trajes de época.

«Excelencia para llegar al corazón» es el lema de esta promotora teatral que también está girando con 'La leyenda del beso', que presentará en el marco de la cuadragésimo segunda Semana de Zarzuela de La Solana (Ciudad Real). 'La corte del faraón', 'Agua, azucarillos y aguardiente', 'La verbena de la paloma', 'Doña Francisquita', 'El cantar del arriero', 'El huésped del sevillano' y 'El dúo de la africana' son otros títulos que forman parte de su repertorio lírico en su afán por recuperar, conservar, revisar y transmitir el género chico.

Argumento

'La Revoltosa' discurre en un patio de vecinos típico del Madrid en la época del estreno de la obra. Mari Pepa, interpretada por Rosa Ruiz, es una joven que trae de cabeza a todos los parroquianos de la corrala, mientras que sus mujeres y novias no hacen más que criticarla. Felipe, uno de sus vecinos y cuyo papel encarna Vicente Antequera, presume de ser el único que no sucumbe a los encantos de Mari Pepa; sin embargo, está totalmente enamorado de ella. Del mismo modo, Mari Pepa siente celos cuando ve a Felipe con dos chulapas. Y, aunque ambos se sienten atraídos entre sí, simulan un desprecio que no sienten. Un día, todos los vecinos se van a la verbena y se quedan solos Mari Pepa y Felipe, que vuelven a tirarse pullas hasta que finalmente reconocen su amor.

Pero su pasión no les dura demasiado, ya que, poco después, Felipe le reprocha a su enamorada mirar a otros hombres, lo que desemboca en una discusión, algo frecuente en su relación a partir de ese momento. Aún así, mantienen todo el asunto en secreto. Las vecinas, hartas del comportamiento de sus maridos hacia Mari Pepa, deciden escarmentarles y les hacen creer que Mari Pepa les ha citado y cada uno suelta una excusa a sus respectivas esposas para quedarse a solas con la admirada Mari Pepa. Las mujeres, actuando como si no supieran nada, les dan su permiso para marcharse, siguiéndoles después para descubrirles en el último momento. Finalmente, después de descubrirse el engaño, Felipe confiesa su amor ante toda la vecindad y Mari Pepa se arroja definitivamente a sus brazos. Una historia de enredos amorosos que sumerge al público en esta particular comunidad de vecinos que viven con pasión su día a día.