Los peñistas se duchan con champán en la Plaza Mayor. Marta Moras

La peñas desbordan la Plaza Mayor con su bullicio y colorido

El Ayuntamiento mantiene la tradición de colocar una escarapela en el banderín de cada una de las agrupaciones

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:40

Son el alma de la fiesta. Así lo aseveran siempre, los pregoneros, los alcaldes, concejales e incluso los propios peñistas. Son la representación del colorido, ... el bullicio y la algarabía que deben reinar durante unas fiestas patronales, y es durante la celebración del pregón popular cuando todo ello alcanza su máxima expresión.

