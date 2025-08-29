La peñas desbordan la Plaza Mayor con su bullicio y colorido

Son el alma de la fiesta. Así lo aseveran siempre, los pregoneros, los alcaldes, concejales e incluso los propios peñistas. Son la representación del colorido, ... el bullicio y la algarabía que deben reinar durante unas fiestas patronales, y es durante la celebración del pregón popular cuando todo ello alcanza su máxima expresión.

Porque las peñas tienen siempre un papel reservado en la programación del pregón popular. Se acota un espacio preferencial para ellas y el homenaje que año tras año les ofrece el Ayuntamiento sirve de broche especial para cerrar el acto. Y así ha vuelto a suceder este viernes, tras la intervención de la pregonera, la árbitra Marta Huerta, quien no ha dudado tampoco en hacer un guiño especial a los peñistas, a quienes bailaban ante ella y coreaban todas sus palabras, pero también al resto de agrupaciones que ponen la diversión y el entusiasmo en los pueblos palentinos a lo largo y ancho de la provincia.

Así, tras el pregón, los representantes de las diferentes peñas oficiales de la ciudad han ido subiendo al escenario en la noche de este viernes, acompañadas por el portador de su estandarte, para recoger, un año más, el distintivo con el que las homenajea el Ayuntamiento, una escarapela, que en alguno de los casos, en las más antiguas de estas agrupaciones, ya cubre buena parte de ese banderín.

Aunque en esta ocasión, esa alegría era un tanto menor entre los integrantes de la peña de El Ruedo, debido al fallecimiento de su presidente Pedro Lesmes, que murió el pasado mes de marzo. Una fotografía y un crespón negro así lo evidenciaban, y para este sábado, tienen previsto además ofrecerle un homenaje llevando un calcetín de cada color, como él siempre hacía. Además, tienen previsto bailar en la Calle Mayor el 'Paquito el chocolatero'.