Suspendidos los fuegos artificiales y la exhibición aérea

José María Díaz Palencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:49

No habrá fuegos artificiales. Estaba programado el lanzamiento de dos colecciones durante estas fiestas de San Antolín, pero finalmente no iluminarán el cielo de la capital palentina con sus características lluvias de brillantes colores.

El Ayuntamiento ha decidido que no es el momento adecuado para 'jugar' con fuego, solo unos días después de los terribles incendios que han azotado la zona norte de la provincia de Palencia y de otras provincias cercanas como León y Zamora. Los lanzamientos están previstos para este lunes y para la noche de San Antolín, con lo que los palentinos no podrán repetir este año la tradición de acercarse hasta el Recinto Ferial o hasta el parque de la Isla Dos Aguas para disfrutar del espectáculo pirotécnico.

La alcaldesa, Miriam Andrés, ya hizo el anuncio desde el balcón del Ayuntamiento durante el acto del pregón popular, cuando manifestó que este año no habría cohetón inaugural de las fiestas, ni tampoco fuegos artificiales, «en solidaridad con los municipios palentinos afectados por los incendios».

Pero esta no es la única suspensión de los actos recogidos en el programa festivo. Según ha comunicado también el Ayuntamiento, la exhibición aérea prevista para las 19:00 horas del día 2 tampoco podrá celebrarse, dado que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) no ha concedido la autorización pertinente para el desarrollo de la actividad. Se trataba de un espectáculo de saltos de paracaidismo y parapente, que tendría que desarrollarse en la calle Marcelino Vaca, junto al parque Ribera Sur.

