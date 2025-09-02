Palencia llena las fiestas una amplia oferta gastronómica con la tapa como protagonista

Si algo caracteriza las fiestas de San Antolín es su inconfundible selección culinaria con la tapa como seña de identidad. La Feria de día se ... mantiene como uno de los grandes reclamos de esta semana festiva a la que se une también las preparaciones que los diferentes bares y restaurantes sirven de forma especial.

Es el caso de los restaurantes Maño, La Parrilla de Don Jamón, La Traserilla, Gloria Bendita, La Galería, San Remo, el hotel Rey Sancho, Coyanza, Adrián, Picogallo Gastrobar, el hotel Castilla Vieja, Basi Cervecería, la cervecería de San José, Y un cuerno, La isla urbana, Bariloche y Canela en Rama donde hasta el próximo 4 de septiembre se podrán probar distintas propuestas culinarias.

En el Maño se pueden degustar cinco tapas especiales hasta final de fiestas. Desde el 'Pepa Pig', un pullet pork con ketchup de pepinillo y pan de cristal, a 'Los canutitos castellanos', dos canutillos de morcilla con manzana asada y baño de queso.

También, 'El hojaldre de la tierra', un estofado ibérico con pimientos asados sobre hojaldre invertido y paté de chorizo ibérico o, por último, 'La palentina', una tartaleta de lechazo con crema de puerro y romero.

Por su parte, en Picogallo Gastrobar han preparado un librillo de calabacín relleno de bechamel de gamba con cherry confitado, cebollino fresco, un toque de ajo y perejil, aceite de oliva virgen extra y todo ello sobre un pan de ajo muy crujiente.

Otro de los lugares de referencia esta semana de fiestas es el hotel Rey Sancho, cuya enorme carpa acoge diariamente a palentinos y visitantes que acuden hasta aquí para probar las elaboraciones que cada año sirven en San Antolín.

Al tradicional rabo de toro, la estrella de todos los platos que preparan, se unen también el secreto ibérico, la sepia a la plancha, las croquetas de lechazo o la morcilla. Para comer o cenar, el hotel recibe centenares de comensales que se reúnen para disfrutar con la familia y los amigos.

El Hotel Castilla Vieja también ha preparado un menú exclusivo con los sabores de siempre pero con un toque festivo. Al entrante de langostinos con arroz vietnamita en salsa sriracha le sigue un primer plato a escoger entre puerros rellenos de setas y jamón ibérico, ensalada de cogollos de Tudela con salmón ahumado o menestra natural de verduras palentinas.

El segundo plato se puede elegir entre un entrecot de ternera o un taco de bacalao. También hay opción de comer el tradicional lechazo, solomillo de ternera o rape a la marinera. Y para terminar, el toque dulce, la tarta de San Antolín.

Feria de día

Este año, la Feria de día se ha visto reducida a tan solo ocho casetas que se han repartido tanto en la Plaza de Pío XII como en el Paseo del Salón, dos de los epicentros en los que más personas se han concentrado a lo largo de este primer fin de semana. Así quedaba patente tanto durante el viernes y el sábado.

Este domingo también se ha vivido en la calle y a la hora del vermú ya se podían ver las casetas con gran afluencia. Algo que se repetía también por la noche, sobre todo después de la corrida de rejones cuando decenas de personas se acercaron a la Feria de día para cenar. Así ocurría en el Casco Viejo, donde sus bocadillos y tostas se han convertido en todo un reclamo.

El Mar de Campos, una chapata de tomate natural, pimientos asados y anchoas son uno de los grandes atractivos, así como el Cervera, de ternera y pimientos, o el Chiguito, de pechuga de pollo a la plancha con limón, bacon y lechuga. También, el Támara formado por dos pancetas al ajillo con tomate natural. La oficial este año es un bocadillo de chorizo con sidra natural

A su lado, Green Dorner Kebab, donde se ofrece el tradicional plato turco y que cada vez cuenta con más adeptos en Palencia. Un puesto de comida rápida donde se pueden encontrar este plato elaborado con pan fino enrollado y relleno de carne acompañada de verduras y salsas.

También, en esta misma plaza, La Comandancia, quien se estrena durante estos sanantolines de manera muy positiva. Aquí lo que más está gustando es el piripi, el tradicional bocadillo del sur de España aunque hay quien opta mejor por el torrezno. «No hemos dejado de trabajar, sobre todo de ocho de la tarde a una de la mañana, que se llena la caseta», subraya el equipo responsable.

En el otro emplazamiento, el del Salón, se ubican las casetas de Bowling Sport, Punto de Encuentro, Cervecería Nueva Essencia y Cervecería Metropolitan además de la incorporación de La Malhablada. A las patatas bravas, alioli o las croquetas se unen los montaditos, las quesadillas o los perritos calientes.

«Está habiendo muy buen ambiente y estamos recibiendo a muchísima gente. Está triunfando la oreja, que es fija de todos los años y a los palentinos les gusta mucho, el solomillo está teniendo muy buena aceptación, también. Además, las hamburguesas y perritos que no fallan o las rabas», sostiene Cristina Arnaiz.

El mismo parecer tienen desde Nueva Esencia, «estamos trabajando muy bien. Creíamos que no íbamos a tener tanto jaleo durante los primeros días pero desde el principio ha estado lleno. Por las noches estamos a tope y también en el vermú. La que más se están llevando es 'La colorada', un bollo preñado», explica Saray Pérez.

Félix Teruel de la cervecería Metropolitan se felicita del arranque «espectacular» que han tenido. «Está acompañando de momento el tiempo, las actividades y la gente. El sábado estuvo a tope durante toda la jornada. Como otros años, hicimos horario continuo y fue un goteo constante desde que abrimos hasta que cerramos».

Sobre el plato que más están sirviendo en la cervecería Metropolitan en estas fechas, «en nuestro caso, la tapa oficial 'la bomba' es la que más se pide, una cinta de lomo rellena de jamón y queso, setas, bacon y pimiento. Llevamos 16 años con ella y funciona muy bien», agrega el hostelero.

Primer premio para La Tasca

La gastronomía y la tauromaquia se han unido además en el primer Campeonato de Tapaurina de Palencia con la elaboración de diferentes propuestas culinarias con el mundo del toro como eje principal de su planteamiento y ejecución.

El ganador de esta primera edición ha sido el Restaurante La Tasca con un 'Esportón de rabo de toro'. En segunda posición 'La del barrio' de la cervecería El Korner y, por último, 'La alternativa' del bar La Cuchillería.

Desde el pasado 18 de agosto y hasta el martes 26 los bares y restaurantes de Palencia han estado invitados a participar en este original concurso que tenía como reto crear la tapa más brava, original y sabrosa. Y a partir del pasado viernes se pueden degustar hasta fin de existencias.

El premio para La Tasca ha sido de tres abonos para la Feria Taurina que se está celebrando en el coso de Campos Góticos mientras que el segundo clasificado se ha llevado dos abonos y el tercero uno. En total, seis personas están teniendo la posibilidad de disfrutar de las grandes figuras del toreo que se darán cita en Palencia durante San Antolín.

El restaurante Maño también cuenta en su establecimiento con la propuesta que presentó, 'El Regio', un vasito de muselina de patata trufada, salsita de pimientos del piquillo con sriracha, crujiente de pasta filo y steak tartar de solomillo de toro.