El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atracciones instaladas en el recinto ferial de Palencia. Marta Moras

El ferial abre en un primer Día del Niño con una amplia presencia policial

Un total de 44 atracciones y 22 casetas estarán abiertas hasta el próximo domingo 7 de septiembre

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:10

El color y la diversión ha vuelto a llenar el recinto ferial que inauguraba este jueves las ferias con una cálida acogida por parte de ... los primeros palentinos que no se han querido perder uno de los grandes atractivos de todos los sanantolines. Hasta el próximo domingo 7 de agosto se podrá disfrutar de hasta 44 atracciones y 22 casetas ubicadas en su tradicional emplazamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  3. 3

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  6. 6

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  7. 7

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  8. 8 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  9. 9

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  10. 10

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El ferial abre en un primer Día del Niño con una amplia presencia policial

El ferial abre en un primer Día del Niño con una amplia presencia policial