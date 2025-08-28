El ferial abre en un primer Día del Niño con una amplia presencia policial

El color y la diversión ha vuelto a llenar el recinto ferial que inauguraba este jueves las ferias con una cálida acogida por parte de ... los primeros palentinos que no se han querido perder uno de los grandes atractivos de todos los sanantolines. Hasta el próximo domingo 7 de agosto se podrá disfrutar de hasta 44 atracciones y 22 casetas ubicadas en su tradicional emplazamiento.

Los patitos de goma a 2 euros el tiro o los globos que tienen un precio de 4 euros los 3 dardos con los que tratar de probar suerte y llevarse uno de los llamativos y enormes peluches que cuelgan de los puestos que se agolpan al lado de puestos tan míticos como Las Mercedes, donde venden sus tradicionales patatas fritas, perritos calientes y hamburguesas con kétchup y mostaza.

Un festín de comida ferial en el que no pueden faltar los churros, los lazos de chocolate o las porras rellenas. El bingo y los múltiples premios que se ofertan dejan como siempre un reguero de cartones de colores en el suelo, evidenciando el interés de los palentinos por uno de los juegos que no pueden faltar en ninguna de estas citas.

Ampliar Dos policías caminan por el recinto ferial.

Juegos, todo tipo de comida y bebida además de múltiples atracciones como el dragón, el Gusanito, el giga canguro, el barco vikingo, lagolandía, las típicas camas elásticas o un renovado laberinto en el que perderse entre atracciones de Super Mario como si de un videojuego se tratase.

El Baturro de Zaragoza con su tradicional vino o los enormes algodones de azúcar rosas junto a los regalices gigantes hacían durante este primer día de feria las delicias de los padres y los niños que compartían un rato de diversión en compañía de la familia y los amigos que cada año repiten en una cita ineludible.

La presencia policial se ha hecho patente con 3 agentes a pie por todo el recinto además de 2 más encargados de controlar los accesos. Un año más, han vuelto a contar con retenciones derivados del colapso de los aparcamientos ubicados alrededor del estadio de La Balastera que se ha vuelto a quedar pequeño.

Además, también se ha habilitado un Punto Violeta de atención e información que se ha sumado así a las que también están instaladas en otros emplazamientos de la ciudad como El Salón o las Huertas del Obispo, donde está previsto que se concentre el mayor número de personas durante estas fiestas.

Este jueves, además de ser el día de inauguración también se celebraba el Día del Niño, una jornada especial con las atracciones a un precio más reducido siendo este uno de los grandes alicientes para los visitantes que durante las primeras horas de la tarde se han agolpado haciendo cola para poder montar y ser de los primeros en probar o repetir experiencia en alguna de las atracciones.

Así lo anunciaban los grandes carteles que lucían las taquillas de los feriantes con un llamativo 'Día del niño' seguido del precio al que cada uno de ellos ha decidido ofertar su atracción. Desde 2,50 a 4 euros, aunque la mayoría han optado por un precio medio de 3,50 euros.

Además, desde el horario de apertura a las 17:30 hasta las 19:30 de la tarde, el recinto ferial ha carecido de ruido y música para así facilitar que los niños con necesidades especiales o con hipersensibilidad auditiva pudieran disfrutar de este día.