Uno de los viajes de la'Ye-yé'. Luis Antonio Curiel

Fervor ferroviario en Venta de Baños

Los venteños disfrutaron del encendido de la locomotora de vapor 'Santa Rosa' y de las puertas abiertas en el Museo del Ferrocarril

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:20

de baños. Cada verano, con motivo de las fiestas de Santa Rosa de Lima en Venta de Baños, numerosas personas se emocionan al montar en ' ... La Verraco', la locomotora más antigua de España en funcionamiento, fabricada en 1887 con caldera de vapor. Este año no pudo ser por diversos motivos técnicos. Una situación que los miembros de la Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril (Avenfer) han asumido con pesar, pues para ellos organizar estos viajes supone uno de los momentos más esperados del año.

