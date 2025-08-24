Fervor ferroviario en Venta de Baños

de baños. Cada verano, con motivo de las fiestas de Santa Rosa de Lima en Venta de Baños, numerosas personas se emocionan al montar en ' ... La Verraco', la locomotora más antigua de España en funcionamiento, fabricada en 1887 con caldera de vapor. Este año no pudo ser por diversos motivos técnicos. Una situación que los miembros de la Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril (Avenfer) han asumido con pesar, pues para ellos organizar estos viajes supone uno de los momentos más esperados del año.

«Cada vez que ponemos en marcha 'La Verraco', la gente se emociona. Vienen pasajeros de toda la geografía nacional e incluso de otros países, porque es una oportunidad histórica. Este año no hemos podido realizar los trayectos, así que hemos puesto en marcha la 'Santa Rosa', una máquina de vapor hecha a escala de 'La Verraco'. Los vecinos han conocido su puesta en marcha y hemos podido disfrutar de su funcionamiento», comentó José Luis Renedo Nieto, presidente de la Asociación, que asegura que 'La Verraco' es una joya, que ha participado en el rodaje de varias películas, la última 'The Promise' en 2016, con Christian Bale.

De este modo, vecinos y visitantes disfrutaron durante la jornada de ayer de la puesta en marcha de la 'Santa Rosa' por el circuito creado junto al Museo del Ferrocarril. Una réplica a escala de 'La Verraco' que hizo las delicias del numeroso público congregado. Los visitantes disfrutaron del vapor sobre las vías y conocieron el mecanismo de estas máquinas que funcionan con carbón.

El público también tuvo la oportunidad de viajar en la locomotora de la Renfe de la serie 10.838, conocida como 'Ye-yé', hecha a escala con sus tres vagones para pasajeros, con la que el colectivo organiza viajes por las plataformas situadas en los entornos del Museo del Ferrocarril de Venta de Baños.

Numerosos niños y mayores aguardaron impacientes su turno para viajar en esta locomotora, disfrutando de un paseo por los entornos del Museo del Ferrocarril. El circuito consta de un óvalo principal de unos 200 metros de perímetro con un triángulo de inversión y 2 ramales, uno para el acceso a cocheras y otro para el andén de subida y bajada de viajeros. El propio revisor se encargó de picar los billetes antes de comenzar el recorrido a bordo de la 'Ye-yé'.

Una cita que se organiza con carácter periódico y que este año tuvo un sabor especial con motivo de las fiestas y de la puesta en marcha de la 'Santa Rosa'. Es una iniciativa que pretende dinamizar la vida de la localidad, dando a conocer el Museo del Ferrocarril y el pasado histórico del municipio ligado al tren. El origen de la villa es reciente, de 1860, surgida al amparo del crecimiento provocado por el establecimiento del importante nudo o entronque ferroviario de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España.

El Museo del Ferrocarril

Venta de Baños tiene a gala su pasado ferroviario y fruto de ese empeño es el Museo del Ferrocarril, que abrió sus puertas el 23 de enero de 2023. Un espacio que pretende convertirse en un referente para difundir la historia del municipio ligada al tren. Otro proyecto que sería decisivo pasa por hacer visitables los talleres ferroviarios, donde la Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril (AVENFER) cuenta con numeroso patrimonio que va recuperando de manera altruista y que merece la pena visitar. El pasado sábado, con motivo de la festividad de Santa Rosa, el Museo del Ferrocarril realizó una jornada de puertas abiertas y fueron muchos los vecinos y visitantes que se acercaron para disfrutar de la historia del ferrocarril ligada a Venta de Baños. También el domingo, con motivo de la puesta en marcha de la 'Santa Rosa' y de la 'Ye-yé', el Museo del Ferrocarril registró numerosas visitas.

«Para Venta de Baños es muy importante contar con este espacio turístico y promover iniciativas como los viajes en el tren a escala, que siempre congregan a numeroso público. Agradecemos el apoyo de Avenfer, que siempre está dispuesto para colaborar con todo lo que tiene que ver con el ferrocarril. A pesar de no haber disfrutado de 'La Verraco', hemos tenido un día muy completo ligado a la cultura ferroviaria», destacó José María López Acero, alcalde de Venta de Baños. El Museo del Ferrocarril acoge durante los meses de agosto y septiembre la exposición temporal de fotografía de José Luis Guinea, que transporta a los visitantes al corazón del paisaje ferroviario extremeño.

Las obras han sido elaboradas exclusivamente para exponerse en el Museo del Ferrocarril de Venta de Baños, por lo que pueden visitarse en el vagón SSV-106. También puede visitarse la maqueta a escala de la estación de Venta de Baños en 1987 realizada por el modelista Javier Elices de los Ríos, una obra única fruto del trabajo realizado durante más de 25 años.