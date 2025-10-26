Las familias del colegio Marqués de Santillana piden una ampliación del centro

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Marqués de Santillana expresó mediante un comunicado su malestar y preocupación ante «la falta ... de respuesta de la Dirección Provincial de Educación a la solicitud de ampliación del centro presentada por el Consejo Escolar».

Desde la asociación aseguraron que esta petición busca dar solución a la grave escasez de espacio en el colegio, ubicado en una zona de expansión demográfica de Palencia, donde la matrícula de Educación Infantil ya está cerrada por falta de plazas, señalan en el escrito.

Asimismo, afirmaron que el problema de capacidad afecta directamente a las familias del barrio y pone en riesgo la calidad educativa. La propuesta de ampliación incluye la anexión de una parcela municipal colindante para ampliar el patio y la posible construcción de un nuevo gimnasio o aulario de Infantil que alivie la saturación. «Lamentamos que, tras los trámites realizados, no haya ninguna respuesta oficial. Nuestros hijos necesitan aulas dignas para estudiar», afirmó la presidenta del AMPA.

El AMPA urge a la Dirección Provincial de Educación priorizar esta situación, responder formalmente y comenzar las gestiones para la ampliación del centro, una necesidad que se agravará en los próximos cursos si no se actúa de inmediato.

El director provincial de Educación, Sabino Herrero, respondió al comunicado emitido esta semana por la AMPA del CEIP Marqués de Santillana, en el que las familias denunciaban la falta de respuesta a su solicitud de ampliación del colegio y alertaban de una «falta de espacio» que afecta a la calidad educativa.

Herrero reconoció que «hay una parte en la que tienen razón», aunque aseguró que el problema «ya se ha corregido» tras revisar la situación con la inspectora jefe. Según detalló, el centro cuenta actualmente con ratios dentro de la normalidad, con grupos ajustados al número de alumnos y aulas de mayor tamaño asignadas a los cursos con más matrícula.

«El problema que existía en el centro es que en tercero de Primaria, donde tenían dos grupos, los habían juntado para impartir idiomas al grupo completo. Hemos reajustado el horario porque, aunque en materias como Educación Física o Música a veces los docentes prefieren trabajar con todos los alumnos juntos, en asignaturas como Lengua, Matemáticas o Inglés no lo vemos adecuado», explicó Sabino Herrero.

El director provincial ha dado instrucciones para que la inspección educativa contacte con la dirección del colegio y se modifique la organización en la materia de Inglés. «Lo cambiarán durante estos próximos días», adelantó.