Palencia se erige como referente nacional en educación ecosocial La VII Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' (CONFINT) insiste en la necesidad de implicarse en el cuidado del agua

El vicepresidente segundo de la Diputación, Urbano Alonso, acompañado de la diputada de Juventud, Patricia Pérez, han participado en la clausura de la VII Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' (CONFINT), que se ha celebrado en Palencia estos días bajo la coordinación de la institución provincial.

Más de 80 jóvenes de toda España debatieron sobre sostenibilidad y justicia hídrica. Con esta VII CONFINT Estatal, Palencia se consolida como un referente en participación juvenil y educación ecosocial, porque ha acogido con gran éxito este evento que combina ciencia, arte, política y compromiso desde la mirada de una generación decidida a transformar el presente.Palencia se ha convertido este año en el epicentro de la participación juvenil por el medio ambiente, al acoger la VII Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' (CONFINT). Bajo el lema '¡Mójate por el agua!', el evento se ha celebrado desde el lunes y ha reunido a los jóvenes delegados y delegadas de todo el territorio nacional, en una cita clave dentro del proceso participativo promovido por ESenRED (Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red), de la que es miembro la Diputación de Palencia.

Ampliar Foto de familia en el patio del Palacio Provincial al término de la conferencia.

La gestión del agua, su escasez, su valor como bien común y su vínculo con la salud y el cambio climático, han sido los ejes temáticos de esta edición, en los que el alumnado ha reflexionado, para proponer y actuar localmente ante uno de los grandes desafíos del siglo XXI.

Durante cuatro días se han llevado a cabo en Palencia talleres, espacios de deliberación, diagnósticos participativos y propuestas creativas. La dimensión artística también estuvo presente con talleres dinamizados por especialistas en teatro foro, muralismo colectivo y creación musical, donde los jóvenes expresaron de forma creativa las problemáticas analizadas.

La organización del encuentro contó con el apoyo de la Diputación de Palencia, la Red Estatal ESenRED y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, además del CFIE y la Dirección Provincial de Educación de Palencia, y el PRAE de la Consejería de Medio Ambiente.

De esta forma, Palencia se ha consolidado como referente estatal en educación ecosocial. Con esta VII CONFINT Estatal, Palencia ha destacado como espacio para la participación juvenil y educación ecosocial, donde se ha anclado el compromiso de una generación decidida a transformar el presente