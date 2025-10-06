Jóvenes de toda España reflexionan en Palencia sobre el valor y el futuro del agua Las actividades se desarrollan hasta el jueves en el Centro Cultural Provincial

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, acompañado del diputado delegado de Medio Ambiente, Miguel Abia, y de los diputados del Área social, Juan Antonio Obispo y delegada de Juventud, Patricia Pérez, inauguraban junto al subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación educativa del Ministerio de Educación, Lucio Calleja, y el director provincial de Educación de la Junta, Sabino Herrero este el VII Encuentro Confint Estatal en el salón de actos del Centro Cultural Provincial, seguida de la conferencia inaugural, a cargo del científico, investigador del CSIC y profesor de la Universidad Juan Carlos I de Madrid Fernando Valladares.

En el encuentro, más de 80 jóvenes de toda España debatirán durante estos días sobre sostenibilidad y justicia hídrica. Con esta VII Confint Estatal, Palencia se consolida como un referente en participación juvenil y educación ecosocial, acogiendo un evento que combina ciencia, arte, política y compromiso desde la mirada de una generación decidida a transformar el presente. Palencia se convertirá este año en el epicentro de la participación juvenil por el medio ambiente, al acoger la VII Conferencia Estatal de Jóvenes Cuidemos el Planeta. Bajo el lema '¡Mójate por el agua!', el evento se celebra reuniendo a los jóvenes delegados y delegadas de todo el Estado, en una cita clave dentro del proceso participativo promovido por Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red, de la que es miembro la Diputación de Palencia.

La gestión del agua, su escasez, su valor como bien común y su vínculo con la salud y el cambio climático, serán los ejes temáticos de esta edición. El alumnado participante ha sido previamente seleccionado tras diagnósticos ecosociales realizados en sus centros escolares y conferencias autonómicas. Su objetivo: reflexionar, proponer y actuar localmente ante uno de los grandes desafíos del siglo XXI.

Un programa con mirada ecosocial e interdisciplinar. Durante cuatro días, Palencia acogerá talleres, espacios de deliberación, diagnósticos participativos y propuestas creativas. Una de las dinámicas centrales será el análisis del agua desde una mirada ecosocial, estructurado en cuatro ámbitos fundamentales. El ecólogo y divulgador científico Fernando Valladares (CSIC) explicará la función del agua como regulador de la vida y del paisaje, en el actual contexto de crisis climática.

Además, el maestro jubilado Toni Jorge abordará la gestión del agua como bien común y los modelos de gobernanza participativ. Por su parte, el biólogo y filósofo Toni Aragón (coordinador del PRAE de Valladolid) invitará a repensar prácticas cotidianas desde la perspectiva de la huella hídrica y la sostenibilidad. Y el investigador Saúl Vallejos (UBU) conectará el derecho al agua con la salud física y emocional, destacando las desigualdades de acceso.

La metodología de trabajo fomentará el diálogo directo con personas expertas y permitirá ampliar el diagnóstico con enfoques científicos, éticos y políticos. Los centros educativos participantes diseñarán herramientas de diagnóstico que replicarán a su regreso, con la finalidad de construir un macrodiagnóstico estatal sobre la situación del agua en contextos educativos y comunitarios.

Creatividad con propósito y redes que se mojan. La dimensión artística también estará presente con talleres educomunicativos dinamizados por especialistas en teatro foro, muralismo colectivo y creación musical, donde los jóvenes expresarán de forma creativa las problemáticas analizadas.

Además, Palencia recibirá la visita de redes invitadas de otras comunidades que desean implementar el proceso Confint en sus territorios, como Andalucía, Madrid, Illes Balears, Navarra, Cantabria y la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional.

