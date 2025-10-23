Sonrisas de tiza de colores y solidaridad en el patio de La Salle El centro educativo colabora con la ONG Proyde a través del Proyecto Fratelli en favor de los refugiados sirios y palestinos que se encuentran en Líbano

Esther Bengoechea Jueves, 23 de octubre 2025, 06:52 Comenta Compartir

Azul, amarillo, verde, rosa o naranja. De todos los colores. Los alumnos del colegio La Salle de Palencia colmaron este miércoles el suelo del patio del centro escolar de caras sonrientes y de motivos que les hiciesen reír en el ámbito educativo. Con mayúsculas, minúsculas, en grande o pequeño fueron escribiendo 'amigos', 'patio', 'chistes', 'clase' o 'profesores', mientras de música de fondo se escuchaba la canción 'Tengo una sonrisa para regalarte' de Ana Torroja.

«Queremos mirar más allá de las paredes de nuestro colegio, queremos mirar hacia el Líbano, donde el Proyecto Fratelli abre los brazos a miles de niños y niñas que son refugiados de Siria o Palestina», explicó Inés Esteban, delegada de Justicia, a los 752 estudiantes que escuchaban en silencio en el patio. No se olvidó de Ucrania, Venezuela, Birmania o Sudán, a la vez que subrayaba que todos esos niños y niñas habían tenido que dejar sus casas, sus escuelas y a sus amigos... Acto seguido, todas las voces se unieron para gritar el lema de la campaña de este año de Proyde, la ONG de desarrollo vinculada a La Salle, que no es otro que 'Volver a la escuela, volver a reír'.

Cientos de brazos levantaron la mano (y sonrieron) ante la simple pregunta de 'cuántos de vosotros os habéis reído hoy en clase'. También los profesores la alzaron. Y desde el centro afirmaron que se trata de un gesto simbólico que busca destacar los valores de alegría, comunidad y esperanza que inspiran la misión de Proyde.

«A lo largo del año celebramos diferentes actos con Proyde y este es el de inicio de campaña. Nosotros tenemos el privilegio de venir al colegio y poder disfrutar, en otras partes del mundo hay muchos niños que no lo tienen, que no pueden aprender y ser felices en clase», subrayó Ana Gassó, delegada de pastoral de La Salle, quien recordó que todos los jueves los alumnos de Secundaria preparan el almuerzo solidario para los demás con el fin de recaudar dinero para la ONG.

Los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, antes de bajar para llenar de sonrisas de tiza el patio, habían visto a primera hora de la mañana un vídeo que se había grabado desde el equipo de pastoral del propio centro en el que niños de Infantil y de tercero de Primaria contaban sus motivos para reír en clase. Y tras este inicio de campaña y la presentación del Proyecto Fratelli, llegó el recreo para todos. Otro motivo para sonreír.

Reporta un error