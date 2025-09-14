El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jesús Valero, en el campus. M. Moras

Jesús Valero, catedrático de Sociología

«La familia no tiene el valor que tenía en el 'baby boom' y eso tiene consecuencias»

Pide políticas de empleo y conciliación estables frente a un problema y unas condiciones socioeconómicas que no favorecen

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:20

La provincia de Palencia arrastra uno de los saldos vegetativos más negativos de Castilla y León. La caída de la natalidad, unida al envejecimiento y ... al aumento de la mortalidad, dibuja un panorama que se repite desde hace dos décadas. Así lo explica el catedrático de Sociología y experto en movimientos migratorios de la Universidad de Valladolid, Jesús Valero, quien advierte de que «seguimos perdiendo población, cae la natalidad, sube la mortalidad y el saldo vegetativo es negativo».

