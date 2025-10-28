«La falta de acierto nos condicionó todo el partido en Melilla»

El Súper Agropal Palencia tropezó por primera vez esta temporada al caer en la pista del Baloncesto Melilla (80-75), en un encuentro que dejó ... la sensación de haber escapado más por deméritos propios que por superioridad rival. Los de Natxo Lezkano, que llegaban reforzados tras el ajustado triunfo copero en Palma, se vieron castigados por un desacierto generalizado en el tiro que terminó pesando como una losa. El conjunto morado dominó durante muchos minutos, generó más posesiones que su rival y capturó 23 rebotes ofensivos, pero los malos porcentajes en todas las facetas del lanzamiento impidieron transformar el esfuerzo en victoria.

El encuentro, igualado durante los tres primeros cuartos, se decantó en los últimos diez minutos, donde los palentinos se vieron superados por un Melilla más preciso. El parcial final de 28-19 reflejó el bajón ofensivo del Súper Agropal Palencia, que acusó el cansancio acumulado tras una semana exigente en cuanto a viajes y, sobre todo, la falta de puntería. Con un 8 de 43 en triples (18%) y un 7 de 20 en tiros libres (35%), los de Natxo Lezkano encontraron en su propio desacierto el mayor obstáculo. Ni siquiera la intensidad defensiva ni los 15 puntos logrados tras pérdida –producto de las 19 pérdidas del rival– bastaron para compensar la falta de efectividad.

«La falta de acierto condicionó todo el partido desde el inicio», admitió Lezkano en sala de prensa, con un tono sereno pero autocrítico. «Logramos buenas posiciones de tiro, movimos bien el balón, tuvimos segundas oportunidades, pero los malos porcentajes de tiro tanto en bandejas, fallamos muchas solos debajo del aro, como en tiros abiertos nos penalizaron muchísimo. Incluso en tiros libres estuvimos muy por debajo de lo que debemos», analizó el técnico.

Una veintena de rebotes

El vasco, que por primera vez esta temporada pudo dirigir desde la banda tras cumplir su sanción federativa, subrayó que el problema no fue la actitud, sino la falta de acierto. «No nos salía nada y no tengo nada que reprochar a los jugadores en cuanto a esfuerzo o intensidad. Lo hemos intentado de todas las formas. Cogimos más de veinte rebotes ofensivos, muchos más tiros que el rival, pero este deporte trata de meterla por el aro. Si no consigues eso, da igual el resto de parámetros», aseveró.

El Súper Agropal, que continúa en la parte alta de la clasificación, ha regresado esta semana a los entrenamientos con la mente puesta en recuperar sensaciones ofensivas de cara a su próximo compromiso liguero –también de máxima exigencia– del próximo viernes ante el Alicante en el Pabellón Municipal. La visita a Melilla deja la primera mancha en un inicio de temporada hasta ahora notable, y también un aprendizaje para los de Lezkano con vistas a continuar creciendo como equipo durante las próximas semanas para ser el mejor grupo posible en los momentos clave de la temporada.