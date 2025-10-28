El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Natxo Lezkano y Alberto Padilla, este domingo en Melilla. Factoría 9

Natxo Lezkano, entrenador del Súper Agropal Palencia

«La falta de acierto nos condicionó todo el partido en Melilla»

«No nos salía nada y no tengo nada que reprochar a los jugadores de esfuerzo o intensidad», afirma sobre la primera derrota del curso

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 12:09

El Súper Agropal Palencia tropezó por primera vez esta temporada al caer en la pista del Baloncesto Melilla (80-75), en un encuentro que dejó ... la sensación de haber escapado más por deméritos propios que por superioridad rival. Los de Natxo Lezkano, que llegaban reforzados tras el ajustado triunfo copero en Palma, se vieron castigados por un desacierto generalizado en el tiro que terminó pesando como una losa. El conjunto morado dominó durante muchos minutos, generó más posesiones que su rival y capturó 23 rebotes ofensivos, pero los malos porcentajes en todas las facetas del lanzamiento impidieron transformar el esfuerzo en victoria.

