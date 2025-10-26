El Súper Agropal Palencia tropieza en Melilla

El Súper Agropal Palencia cosechó su primera derrota del curso en su visita al Melilla. Los de Natxo Lezkano, que dirigía por primera vez al ... equipo desde el banquillo, sucumbieron por 85-80 tras un nefasto último cuarto. El desacierto total en el lanzamiento exterior (18% de acierto con un 8/43 en triples) y los tiros libres (con un pésimo 35% de acierto) condenaron al conjunto palentino ante la física defensa de los melillenses. Como única buena noticia, el regreso de Vrankic, que fue el mejor de los palentinos con 11 puntos y 14 de valoración. Próxima parada, recibir al Alicante el próximo viernes en el Pabellón Municipal.

Melilla Ciudad del Deporte: Díaz (19), Córdoba (7), Heron (21), Stumbris (10) y Poirier (9).También jugaron Peno (-), Javi García (1), Krutous (2), Godspower (7) y Stilma (4). 80 - 75 Súper Agropal Palencia Wintering (6), Kunkel (13), Oroz (-), Muñoz (2) y Armus (7). Tambiénjugaron Jakovics (10), Borg (11), Manu Rodríguez (1), Kamba (6), Vrankic (11) y Ugochukwu (8). Parciales: 22-23, 20-16, 10-17 y 28-19.

Árbitros: Morales, Rodríguez y Acevedo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de Primera FEB disputado en elPabellón Javier Imbroda.

El encuentro arrancó con unos quince minutos de retraso como ya les sucediese a los palentinos entre semana en su visita a Palma. Con el balón en juego, le costó a los de Natxo Lezkano encontrar una buena dinámica, sobre todo en ataque, durante los primeros minutos. Álvaro Muñoz y Armus ponían las únicas anotaciones para el conjunto morado en los primeros cuatro minutos y medio de choque. Del otro lado, Melilla sí encontraba buenas opciones de anotar, acompañadas por segundas opciones. Cristian Díaz y Heron comandaban un primer parcial claro para los locales de 10-4. Encontró el acierto el Súper Agropal con dos triples, uno de Kamba y otro de Jakovics, además de una buena penetración de Vrankic, que finalmente sí pudo jugar, para igualar el partido (14-14). El propio Jakovics fue el encargado de darle la vuelta al marcador con otro triple, provocando el tiempo muerto de Melilla. En el último minuto, máxima igualdad, con una última canasta de Wintering para mantener a los palentinos por delante (22-23).

El paso por banquillos suprimió el acierto en ataque para los dos equipos. Stumbris colocaba por delante al Melilla y Lezkano paraba el partido en busca de soluciones (26-25). Ugochukwu, Kunkel y Wintering con sendas canastas de dos recuperaban las buenas sensaciones para los palentinos, pese a que los locales lograban mantenerse firmes sobre la pista. Vrankic anotaba y forzaba una antideportiva que le permitía ampliar la ventaja morada en otro punto más, situando cinco arriba al Súper Agropal Palencia (31-36). Reaccionó Melilla con cuatro puntos consecutivos de Córdoba y un triple de Stumbris. En el último minuto de cuarto, cero aciertos por parte de los palentinos, aprovechado por Poirier y Díaz para mandar el partido al descanso con tres de ventaja (42-39). Un completo desacierto morado reflejado en los porcentajes de tiro, cerrando los dos primeros cuartos con 2/8 en tiros libres y 5/22 en triples.

Una solitaria canasta de Tobias Borg fue la única anotación durante los dos primeros minutos de tercer cuarto. El desacierto continuó mandando hasta la llegada de la antideportiva clara de Díaz que permitió al Súper Agropal recortar diferencias con el propio Borg acertando desde la personal (45-44). El escolta sueco arrojó algo de luz al ataque morado con otros cinco puntos consecutivos, mientras la defensa de los de Natxo Lezkano se convertía en un muro infranqueable. Ugochukwu ampliaba la renta para los palentinos con otros cuatro puntos seguidos (46-53). En los últimos dos minutos del cuarto recuperó las sensaciones Melilla para recortar diferencias. Los aciertos desde la personal de los locales, sumados a los problemas del conjunto morado en este aspecto, permitieron al Melilla colocarse a cuatro a falta de los últimos diez minutos de encuentro (52-56).

Una buena canasta bajo canasta de Armus y un triple de Vrankic en el primer minuto de cuarto hacían presuponer que el Súper Agropal tenía el partido en su mano, aunque nada más lejos de la realidad (54-61). Parcial de 7-0 para el Melilla Ciudad del Deporte con los siete puntos anotados por Cristian Díaz para igualar el duelo (61-61). Natxo Lezkano paró el partido para tratar de recuperar las buenas sensaciones, pero los palentinos regresaron a pista con tres fallos consecutivos en sus tres siguientes ataques. Melilla aprovechó el contexto para situarse con cinco puntos de ventaja a falta de cinco minutos, mientras el Súper Agropal seguía completamente desacertando. Los palentinos lograron acercarse a cuatro o cinco puntos de desventaja en los últimos compases, pero Melilla terminó de sentenciar el choque desde la personal. Vrankic maquilló el marcador con un último triple, cerrando la primera derrota de la temporada para los de Lezkano por 85-80.