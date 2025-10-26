El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Natxo Lezkano observa una jugada.

Ver 47 fotos
Natxo Lezkano observa una jugada. Factoría 9

El Súper Agropal Palencia tropieza en Melilla

Un desacertado conjunto palentino cosecha en tierras melillenses su primera derrota de la temporada (80-75)

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:18

Comenta

El Súper Agropal Palencia cosechó su primera derrota del curso en su visita al Melilla. Los de Natxo Lezkano, que dirigía por primera vez al ... equipo desde el banquillo, sucumbieron por 85-80 tras un nefasto último cuarto. El desacierto total en el lanzamiento exterior (18% de acierto con un 8/43 en triples) y los tiros libres (con un pésimo 35% de acierto) condenaron al conjunto palentino ante la física defensa de los melillenses. Como única buena noticia, el regreso de Vrankic, que fue el mejor de los palentinos con 11 puntos y 14 de valoración. Próxima parada, recibir al Alicante el próximo viernes en el Pabellón Municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  2. 2 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  3. 3 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  4. 4 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  5. 5 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  6. 6

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  7. 7

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  8. 8

    Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»
  9. 9

    Tres mujeres al alza en el PP de Castilla y León en vísperas de urnas
  10. 10

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Súper Agropal Palencia tropieza en Melilla