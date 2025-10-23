Un peaje demasiado alto para el Súper Agropal Palencia por pasar a octavos

El primer objetivo del Súper Agropal Palencia durante esta semana era conseguir el pase a los octavos de final de la Copa España y lo ... hizo el martes tras imponerse por la mínima en Son Moix al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (78-79). Un triunfo de gran valor competitivo, que prolonga la inmaculada racha inicial del equipo morado, pero que llegó a costa de un precio muy alto por la lesión de Josip Vrankic.

El principal contratiempo para el Súper Agropal Palencia no fue táctico ni mental, sino físico. Josip Vrankic sufrió una aparatosa caída en el primer cuarto que le forzó a retirarse del partido apenas dos minutos después de su entrada. El ala-pívot canadiense con pasaporte croata fue atendido con hielo en el tobillo derecho desde el banquillo, sin poder volver a participar. A la espera de los resultados de las pruebas médicas, todo apunta a que será baja para el choque liguero del domingo en Melilla.

La baja de Vrankic se sumó a la ya conocida de Chema González, quien fue descartado para este partido tras sufrir una lesión el pasado viernes en el encuentro frente al Hestia Menorca en su rodilla. La disponibilidad del pívot maño la marcará su evolución, como adelantaba el propio Natxo Lezkano antes de viajar a Palma, por lo que todo apunta a que el Súper Agropal contará con dos bajas muy importantes en su juego interior de cara a su visita al Melilla Baloncesto del próximo domingo a las 12:00 horas.

Sin ambos hombres interiores, el equipo acusó la merma en la rotación interior. Como argumentó el propio Alberto Padilla tras clasificarse para los octavos de la Copa España, «los interiores lo han acusado un poco».

Con esta victoria, el Súper Agropal Palencia prolonga su arranque perfecto: cinco partidos, cinco victorias. Además, el triunfo en Palma supone un golpe anímico importante, más allá de lo deportivo, al conseguir sumar una victoria muy importante en un encuentro donde el juego de los palentinos no fue tan brillante como venía siendo habitual durante las últimas semanas. Un triunfo a base de corazón y oficio, como ya lo fue el logrado ante el Palmer Basket en la primera jornada de Primera FEB.

Ahora, los octavos de final colocan a los palentinos frente al Iraurgi SB, de Azpeitia (Guipúzcoa) para el 18 o el 19 de noviembre (la eliminatoria es a partido único en cancha del conjunto de categoría inferior). Si el Súper Agropal Palencia se impone y accede a cuartos (programados el 7 de enero de 2026), la sede podría ser el Pabellón Municipal de los Deportes de Palencia, siempre que el rival salido del resto de eliminatorias por esa parte del cuadro también sea de Primera FEB. Los únicos rivales posibles para que la Copa España visitase Palencia serían el Alimerka Oviedo o el Monbus Obradoiro.

Aunque el resultado fue positivo, el partido dejó claras varias asignaturas pendientes para el Súper Agropal Palencia. En muchos momentos, el equipo se vio desconectado del plan de partido que quería ejecutar. Alberto Padilla reconoció que hubo decisiones erróneas, confusiones tácticas y momentos en los que el equipo no estuvo tan sólido como debe. «No llevamos el plan de partido a cabo y nos confundimos en decisiones. Pasan estas cosas cuando no entras al nivel que debes», apuntó el técnico ayudante del conjunto morado.

El rebote fue probablemente el elemento decisivo que inclinó la balanza a favor del Súper Agropal Palencia. Las 41 capturas de los palentinos fueron claves –con 19 de ellos en ataque– frente a las 21 del Fibwi Palma, otorgando segundas oportunidades frente al desacierto por momentos que mostró el equipo en ataque.

En cuanto a esa faceta, el día no fue fluido. El conjunto morado sufrió para encontrar espacios frente a la defensa rival y en muchas posesiones no desplegó su mejor versión ofensiva. La falta de ideas y el buen hacer del Fibwi Palma provocó que los locales firmaran seis tapones y generasen 16 pérdidas en el Súper Agropal, pese a que Fibwi solamente anotase cuatro puntos en contrataque.

El Súper Agropal jugará debilitado ante el Melilla con las ausencias del ala pívot croata y de Chema González en la pintura

El próximo compromiso liguero será este domingo en casa del Melilla, otro desplazamiento largo en este tramo de calendario exigente para los palentinos. Y lo que es más delicado, el Súper Agropal Palencia llegará a priori con dos bajas interiores sensibles. Está por confirmar cual será definitivamente el tiempo de recuperación para Vrankic, pero todo apunta a que el ala-pívot no jugará el domingo. La de Chema González también deja al equipo en la misma tesitura interior debilitada.

Las diferentes soluciones para visitar a Melilla con estas dos posibles bajas pasan por un paso al frente de los dos 'cincos' firmados este mismo verano. Stephen Ugochukwu y Mladen Armus deberán asumir una mayor cantidad de minutos en el puesto de pívot ante las ausencias de Chema y Vrankic. También deberá producirse esa mayor carga de minutos en el puesto de 'cuatro', donde Mathieu Kamba y Álvaro Muñoz deberían ser los jugadores que más tiempo acumulen en pista. El capitán del equipo no firmó su mejor encuentro en Palma, aunque anotó un triple decisivo en la recta final para darle la vuelta al marcador. Por otro lado, Álvaro Muñoz viene de dos grandes partidos en los últimos cinco días y su aportación está al alza, completamente recuperado tras la lesión que le impidió participar con el equipo durante gran parte de la pretemporada.

Alberto Padilla tiene claro cuál es el objetivo del equipo tras la clasificación para octavos de final de la Copa España, centrarse en el siguiente partido. «El objetivo ahora es Melilla. Si tenemos la puesta en escena del partido ante el Fibwi Palma, lo vamos a pasar mal. Tenemos que ser nosotros mismos, imponer nuestro juego y competir con nuestras señas de identidad», afirma.