Vrankic, en una acción durante los escasos minutos que disputó ante el Fibwi Palma. Factoría 9

Un peaje demasiado alto para el Súper Agropal Palencia por pasar a octavos

Los de Natxo Lezcano pagan con la lesión de Vrankic su sufrida clasificación en su debut en la Copa España ante el Fibwi Mallorca

Adrián García González

Palencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:06

Comenta

El primer objetivo del Súper Agropal Palencia durante esta semana era conseguir el pase a los octavos de final de la Copa España y lo ... hizo el martes tras imponerse por la mínima en Son Moix al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (78-79). Un triunfo de gran valor competitivo, que prolonga la inmaculada racha inicial del equipo morado, pero que llegó a costa de un precio muy alto por la lesión de Josip Vrankic.

