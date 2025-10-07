La Escuela Oficial de Idiomas de Palencia inicia el curso con un millar de alumnos

El curso 2025-2026 ha comenzado en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia, que mantiene una matrícula cercana al millar de alumnos y unas ... cifras estables durante los últimos años, aunque todavía lejos de los más de dos mil estudiantes que registraba antes de la pandemia. «Estamos todavía en periodo de matrícula, pero los datos han sido buenos. Rondamos el millar de alumnos. Más o menos el número es estable durante estos últimos años, pero nunca con los registros de antes de la pandemia», explica la directora del centro, Sandra Cuesta.

La EOI palentina, dependiente de la Junta de Castilla y León, afronta este nuevo curso con algunas novedades formativas y con el objetivo de seguir adaptándose a las necesidades de su alumnado, que abarca desde jóvenes estudiantes hasta profesionales en activo.

Una de las principales incorporaciones es el curso de nivel A1 de español para extranjeros, una demanda que surgió a raíz de la experiencia del pasado año. «El año pasado tuvo muchísima demanda. Decidimos abrir un A1 porque los alumnos entraban directamente con el A2 y el nivel era un falso A2. Es un perfil de alumno inmigrante, con un bagaje cultural bajo, y contar con ese A1 creo que les va a beneficiar mucho», detalla Sandra Cuesta.

El curso, intensivo durante el primer cuatrimestre, permitirá que quienes lo completen puedan continuar con el A2 en la segunda mitad del año académico. «Así podrán aprovecharlo mucho mejor», añade la directora, que también destaca la recuperación del B2 de italiano, cerrado el pasado año por falta de demanda, y la colaboración con el Conservatorio de Música de Palencia para impartir clases de canto en inglés y francés como novedad.

La responsable del centro reconoce que, pese a la calidad y el bajo coste de la formación que ofrecen las escuelas oficiales, el auge de las academias privadas y las clases particulares ha supuesto un desafío. «Cada uno tiene que valorar horarios, economía y demás factores. En cuanto a precio somos imbatibles al ser cursos subvencionados por la Junta, pero es cierto que los horarios son los que hay. La gente se queja de las cuatro horas de permanencia en el centro, mientras que la academia te da una mayor amplitud de horario y flexibilidad», afirma.

La directora de la Escuela subraya también que, aunque la asistencia no es obligatoria, muchos estudiantes aprovechan los recursos digitales y el material disponible en las plataformas del centro para compaginar los estudios con su vida laboral. «La situación de cada persona es diferente y pueden beneficiarse de ello, aunque solo asistan un día a la semana», señala.

Más allá de las cifras y de las novedades, la directora reivindica una mayor visibilidad para este tipo de enseñanza pública, que considera fundamental dentro del sistema educativo. «A veces nos falta una mayor publicidad. Somos educación pública, pero no obligatoria. Hay gente que no sabe ni que existimos. Antes las escuelas se conocían un montón porque no teníamos competencia de Cambridge o academias. Ahora la gente no sabe prácticamente nada sobre nosotros y muchas veces, cuando vienen, se lo tenemos que explicar», reconoce.

Con la matrícula aún abierta y la actividad ya en marcha, la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia encara un nuevo curso con el reto de seguir atrayendo alumnos y consolidar su papel como referencia en la enseñanza de lenguas en la provincia.