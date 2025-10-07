El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Escuela Oficial de Idiomas de Palencia inicia el curso con un millar de alumnos

La matrícula se mantiene estable y el centro incorpora un nivel A1 de español para extranjeros y recupera el B2 de italiano como principales novedades

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 7 de octubre 2025, 07:30

Comenta

El curso 2025-2026 ha comenzado en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia, que mantiene una matrícula cercana al millar de alumnos y unas ... cifras estables durante los últimos años, aunque todavía lejos de los más de dos mil estudiantes que registraba antes de la pandemia. «Estamos todavía en periodo de matrícula, pero los datos han sido buenos. Rondamos el millar de alumnos. Más o menos el número es estable durante estos últimos años, pero nunca con los registros de antes de la pandemia», explica la directora del centro, Sandra Cuesta.

