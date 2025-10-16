El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Wintering, defendido por Thomas en el partido del Súper Agropal Palencia con el Cartagena. Marta Moras

Alec Wintering, base del Súper Agropal Palencia

«Con el equipo que tenemos ahora, lograr el ascenso es una posibilidad»

El norteamericano suma tres actuaciones sobresalientes y se erige en referente de un equipo que ha empezado la temporada imparable

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:06

Comenta

El Súper Agropal Palencia ha arrancado la temporada en Primera FEBcon paso firme y una autoridad que recuerda a los mejores momentos del histórico curso ... del ascenso. Tres victorias en tres partidos, un baloncesto atractivo y una actuación para el recuerdo en Torrelavega -triunfo ante el Grupo Alega Cantabria por 49 puntos de diferencia (58-107), la séptima más amplia de la historia de la LEB Oro- certifican el excelente momento de forma de un equipo que juega con confianza y ritmo. Dentro de esa dinámica sobresale Alec Wintering, convertido de nuevo en el motor y el alma del conjunto morado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

