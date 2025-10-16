«Con el equipo que tenemos ahora, lograr el ascenso es una posibilidad»

El Súper Agropal Palencia ha arrancado la temporada en Primera FEBcon paso firme y una autoridad que recuerda a los mejores momentos del histórico curso ... del ascenso. Tres victorias en tres partidos, un baloncesto atractivo y una actuación para el recuerdo en Torrelavega -triunfo ante el Grupo Alega Cantabria por 49 puntos de diferencia (58-107), la séptima más amplia de la historia de la LEB Oro- certifican el excelente momento de forma de un equipo que juega con confianza y ritmo. Dentro de esa dinámica sobresale Alec Wintering, convertido de nuevo en el motor y el alma del conjunto morado.

El base estadounidense con pasaporte jamaicano atraviesa uno de los picos más altos de su carrera, con una media de 20,3 puntos y 4,3 asistencias, liderazgo en ambos lados de la pista y la serenidad de quien ya ha guiado al conjunto palentino a lo más alto. Su rendimiento, su conexión con la afición del Pabellón Municipal de Deportes y su papel dentro del grupo le consolidan como una de las referencias indiscutibles de este arranque de curso.

–Han empezado la temporada con tres victorias en tres partidos. ¿Cómo está el equipo?

–Lo estamos haciendo bien. Ganar tres partidos de tres jugados siempre es bueno. Obviamente, sin Natxo en el banquillo fue un poco diferente, pero Alberto Padilla ha hecho un gran trabajo y creo que estamos jugando bien ahora mismo.

–Ha sido el MVP en los tres partidos. ¿Cuál es el secreto para su gran estado de forma?

–No hay ningún secreto, simplemente me dedico a jugar al baloncesto. O sea, podría ser cualquiera del equipo y ahora mismo solo soy yo, eso es todo.

–Este verano se produjo un cambio en el banquillo después de que Luis Guil hiciera efectiva su cláusula y se fuera al Real Madrid como ayudante de Scariolo. ¿Cómo vivieron este cambio desde dentro del vestuario?

–Creo que simplemente son cosas de la vida. Sabes que algunas cosas van a cambiar, así que simplemente tienes que adaptarte cuando lleguen los cambios, pero creo que ha ido bien hasta ahora. Un entrenador diferente, pero aun así, empezar con un tres de tres en cuanto a victorias, es muy bueno, y poder seguir jugando con compañeros de la temporada pasada también.

–¿Qué ha cambiado desde la llegada de Natxo Lezkano al Súper Agropal Palencia?

–Son diferentes filosofías, diferentes estilos de entrenamiento, pero al final del día, es solo baloncesto. El objetivo es jugar lo mejor posible, poner todo lo que podamos en la cancha, y ahora mismo creo que estamos haciendo un buen trabajo en eso.

–¿Qué le pide a usted Natxo en la pista?

–Solo me pide hacer mi trabajo. Quiere que todos hagan su trabajo, tanto ofensiva como defensivamente, y que luego juguemos juntos, compartamos el balón y juguemos a un ritmo alto.

–Viene de tres partidos extraordinarios en el plano individual. ¿Eso le aporta más confianza de cara al siguiente?

–No, es lo mismo. Si miras mi carrera desde mi primer año, cuando llegué a Palencia, ya he tenido partidos importantes. Así que es solo baloncesto. Algunos días soy yo, al día siguiente es Kamba o puede ser otro compañero. Todos en el equipo, desde el primero hasta el decimosegundo, pueden hacer ese trabajo.

–Muchos jugadores continúan en el equipo respecto a la temporada pasada. ¿Cómo ha sido generar la química con los nuevos fichajes?

–La química es buena. Creo que cada año que llevo aquí, siempre tenemos buena gente en el equipo, así que es más fácil jugar juntos. Y, obviamente, jugar con compañeros con los que has jugado antes siempre ayuda, saber cómo juegan y conocer su estilo. Los nuevos jugadores que tenemos han podido integrarse y también es fácil jugar con ellos. Así que seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y hasta ahora, todo bien.

–Esta semana reciben al Menorca en casa. ¿Cuáles son las claves para conseguir la cuarta victoria consecutiva?

–Simplemente seguir jugando un buen baloncesto, estando concentrados defensivamente, sabiendo lo que queremos hacer defensivamente y luego compartir el balón ofensivamente, jugar a un ritmo alto, conseguir buenos tiros y jugar juntos como equipo.

–En el último partido en Torrelavega ante el Grupo Alega Cantabria, la afición se desplazó en masa. ¿Qué supone tener ese apoyo incluso a domicilio?

–Siempre he dicho que Palencia tiene la mejor afición y cada año que llevo aquí, lo siguen demostrando. El simple hecho de tener ese apoyo tan fuerte en un encuentro fuera de casa, es una motivación extra para jugar bien y darlo todo, así que siempre es bueno.

–Los últimos dos encuentros los dejaron sentenciados casi antes del descanso. ¿Se puede esperar repetir esta receta en más ocasiones?

–Siempre es bueno empezar bien, pero cuando llevas tanta ventaja, a veces es difícil mantener la concentración todo el tiempo. Así que eso es en lo que tenemos que trabajar si conseguimos una gran ventaja, en mantener la concentración hasta el final del partido y no dejar que el equipo reaccione y seguir haciendo crecer nuestro juego.

–Mathieu Kamba se marcaba el objetivo en volver a disputar la Final Four. ¿Ve con opciones al equipo de repetir la gesta del ascenso a la ACB?

–Creo que en Palencia siempre tenemos la oportunidad de ascender. El objetivo principal siempre es ponernos en esa posición para jugar los 'play-off' y al final de la temporada jugar nuestro mejor baloncesto e intentar lograrlo. Con el equipo que tenemos ahora y, obviamente con Natxo Lezkano, teniendo experiencia previa como entrenador, creo que conseguir el ascenso es una posibilidad, sin ninguna duda.