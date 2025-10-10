Se enfrenta a dos años de cárcel por agredir con un cuchillo a otro hombre en una pelea
Ocurrió en la calle Rizarzuela en febrero de 2023 y el acusado, según la Fiscalía, le cortó en la mano durante la riña entre dos grupos
Palencia
Viernes, 10 de octubre 2025, 07:03
El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo día 16 la vista contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita una pena ... de 24 meses de prisión por un presunto delito de lesiones con instrumento peligroso, así como una responsabilidad civil de 980 euros por las lesiones y el perjuicio estético que sufrió la víctima y de 400, por los desperfectos que le ocasionó en las gafas.
Los hechos se produjeron sobre las 5:00 horas del 26 de febrero de 2023 en la calle Rizarzuela de Palencia, cuando se inició una discusión entre dos grupos que continuó después en una vivienda de las inmediaciones, saldándose con varios lesionados, uno de ellos por herida de arma blanca en una mano. El acusado acometió en concreto a la víctima con un cuchillo, le cortó en la mano izquierda y le propinó varios puñetazos.
Hasta el lugar acudieron varias dotaciones de la Policía Nacional, que procedieron a la detención por un delito de lesiones de cuatro hombres, con edades entre 30 y 40 años.
