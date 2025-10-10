El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Rizarzuela de Palencia. Marta Moras
Palencia

Se enfrenta a dos años de cárcel por agredir con un cuchillo a otro hombre en una pelea

Ocurrió en la calle Rizarzuela en febrero de 2023 y el acusado, según la Fiscalía, le cortó en la mano durante la riña entre dos grupos

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:03

Comenta

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo día 16 la vista contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita una pena ... de 24 meses de prisión por un presunto delito de lesiones con instrumento peligroso, así como una responsabilidad civil de 980 euros por las lesiones y el perjuicio estético que sufrió la víctima y de 400, por los desperfectos que le ocasionó en las gafas.

