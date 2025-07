Los empresarios rechazan el nuevo modelo de recogida de basuras del polígono

Los problemas vinculados a la recogida de basura asedian al Ayuntamiento de Palencia. Por un lado, el deficiente funcionamiento durante los dos últimos años del ... servicio de retirada del papel y el cartón, que ha llevado a la apertura de un expediente a la empresa concesionaria, Urbaser, y ha conducido además a que se haya tramitado una modificación en el contrato del servicio de limpieza, para que la empresa encargada de asear las calles y recoger la basura se encargue también de los contenedores de papel y cartón, algo ya previsto para el próximo mes de agosto.

Por otro lado, el Ayuntamiento se enfrenta también a un grave problema con el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), debido a que el vaso de rechazos (el lugar donde se arrojan las basuras que no pueden valorizarse) se ha colmatado y no caben nuevos desechos. Esto ha derivado en un enfrentamiento entre la empresa que gestiona el CTR (Acciona) y el Consorcio Provincial de Residuos, del que forma parte el Ayuntamiento. Acciona ha llegado en determinados momentos a suspender la recepción de nuevos residuos, con lo que se han acumulado en los contenedores de las calles y se han tenido que organizar transportes especiales a otras plantas de desechos de fuera de la provincia.

Y esta circunstancia ha afectado de forma especial a los polígonos industriales de la capital palentina, dado que se ha priorizado la recogida en las zonas residenciales, quedando las de actividad empresarial relegadas para turnos secundarios, con la consiguiente acumulación de residuos en los contenedores, que muy pronto quedaban desbordados y los residuos se acumulaban en el suelo, ofreciendo una imagen muy deplorable de los polígonos palentinos.

Con la reapertura del CTR se logró normalizar la recogida de basuras en las zonas industriales, pero la compleja situación puso en evidencia otro problema subyacente relativo al tratamiento de los desechos de las empresas palentinas, dado que, según la firma encargada de la limpieza municipal, buena parte de los residuos que se arrojan a los contenedores no son de carácter urbano, sino industrial, que deberían llevar una gestión alternativa. Así, al constatarse que este problema se ha agudizado en los últimos tiempos, el Ayuntamiento decidió adoptar una serie de medidas para garantizar que las empresas solo arrojen a los contenedores los residuos urbanos o asimilables a urbanos, y que todo lo de carácter industrial sea tratado por gestores especializados, con cargo a las propias empresas.

Y estas medidas, que suponen en la práctica un cambio absoluto en el modelo de recogida, son las que ahora han generado un nuevo frente de batalla para el Ayuntamiento de Palencia, dado que los empresarios no comparten este nuevo modelo que se plantea como una recogida individualizada «puerta a puerta», mediante una serie de contenedores que se entregarán a cada empresa con el fin de que pueda comprobarse si los residuos depositados son los correctos.

A este rechazo se suma también la aprobación en el pasado pleno del mes de julio de la nueva tasa municipal por la que se gravará la recogida de las basuras, que supone un aumento en el coste que deben asumir los empresarios. «El actual sistema tarifario presenta graves deficiencias legales al no tener en cuenta el coste real del servicio de recogida de residuos. La aplicación de una parte fija para las empresas y un sistema mixto (parte fija más variable según el consumo de agua) para los domicilios no responde a criterios objetivos de prestación del servicio, contraviniendo el principio fundamental de que 'quien contamina, paga'», se afirma en un comunicado difundido por la Confederación de Empresarios CEOE Palencia.

Asimismo, desde la patronal se insiste en que esa nueva tasa vulnera la legalidad y señalan también que «resulta paradójico que se incrementen las tasas cuando la calidad del servicio se encuentra en mínimos históricos. En los últimos días, los contenedores de cartón se encuentran sistemáticamente desbordados, con papel y cartón disperso por las calles debido a los retrasos en la recogida. Esta situación evidencia la falta de correspondencia entre lo que se cobra y lo que se ofrece».

Pero además, los empresarios se muestran muy preocupados por ese nuevo sistema de recogida puerta a puerta, «puesto que supone un modelo de inspección sobre las basuras que arrojamos los empresarios. Es un modelo de censura, porque vendrán unos señores que van a mirar los cubos y decidir si se lo lleva el camión o te lo quedas. Y eso sin que nos ofrezcan criterios claros de cómo debemos actuar», critica el presidente de CEOE, José Ignacio Carrasco.

El empresario expresa también su malestar por la ausencia total de contenedores para la recogida del papel y el cartón en el polígono, a pesar de que muchas de las empresas no tienen obligación legal de gestionar ese residuo como si fuera un desecho industrial. «En mi caso, mi empresa recibe embalajes, pero yo no tengo que tratarlos de forma especial. Yo debo mandar a un gestor especializado, maquinaria y componentes que se retiran, pero no el cartón. Pero tampoco puedo tirarlo a un contenedor azul, porque el Ayuntamiento se niega a ponerlos. Así que lo tiraremos en el nuevo contenedor particular que nos traigan y podrán decirnos que la selección de los residuos está mal y no nos lo recogerán si no quieren. Es algo injusto para lo que no nos dan solución», manifestó Carrasco.