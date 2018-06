Los empleados del Ayuntamiento de Palencia cobrarán 580.000 euros más en 2019 El pleno del Ayuntamiento de Palencia, arranca en la Diputación por el derrumbe del salón de plenos municipal del pasado día 5. / Antonio Quintero El pleno aprueba la subida salarial de los empleados con las abstenciones de PSOE y Ciudadanos y el voto en contra de Ganemos MARCO ALONSO Palencia Jueves, 21 junio 2018, 23:10

El pleno del Ayuntamiento de Palencia se trasladó a la Diputación debido al derrumbe del techo del salón de plenos del Consistorio y, en este nuevo marco, se aprobó una subida salarial de los empleados que supondrá un incremento del gasto municipal en este concepto de unos 580.000 euros al año.

La subida, refrendada por los tres sindicatos presentes en el Ayuntamiento y por los sindicatos profesionales de Bomberos y Policía, se aprobó con el voto favorable del PP, las abstenciones de Ciudadanos y PSOE y el voto en contra de Ganemos. La discrepancia llegó en la propuesta de introducir un nuevo complemento específico para los trabajadores de la función directiva, que supone unos costes laborales de más de 90.000 euros al año solo para 18 trabajadores del Ayuntamiento. Ese punto fue muy criticado por Ganemos y Ciudadanos y el portavoz de la formación naranja, Mario Simón, fue especialmente crítico en su primera intervención. «Esto no es una modificación, sino una subida desigual y discriminatoria de los salarios de los empleados del Ayuntamiento. Suben mucho unos salarios y poco otros, lo que puede llevar a desmotivar al personal, al favorecer a unos empleados en detrimento de otros», sentenció Simón en un discurso que poco después respaldó el portavoz de Ganemos, Juan Gascón.

La bandera arcoíris lucirá en el Consistorio La propuesta del grupo socialista para que el Ayuntamiento coloque en su balcón principal la bandera mundial LGTBI, conocida popularmente como bandera del arcoíris, salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos. La enseña lucirá del 28 de junio al 8 de julio, con motivo del Día del Orgullo LGTBI.

Por su parte, el PSOE quiso felicitar a los sindicatos por su negociación, pero recriminó al equipo de gobierno que no sacase un mayor partido al acuerdo, una afirmación que fue respondida con contundencia por parte del concejal de Personal, David Vázquez. «Hacía más de diez años que una modificación tan importante de la relación de puestos no contaba con el apoyo de los tres sindicatos mayoritarios del Ayuntamiento y de los sindicatos de Policía y Bomberos. Por eso no se puede señalar que sea desigual, solo cumple el objetivo que tengo, que es mejorar las condiciones de los trabajadores del Ayuntamiento», espetó Vázquez en un discurso en primera persona que los más suspicaces vieron como una manera de colocarse en la 'pole position' en la carrera por ser cabeza de lista en las próximas elecciones. «Cuanto protagonismo, David», apuntó con sorna Carlos Hernández, del PSOE.

Chascarrillos al margen, el pleno aprobó esa subida salarial que aumentará el gasto de personal en 290.000 euros de aquí a fin de año y en 580.000 euros en los ejercicios venideros.