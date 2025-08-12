Un edificio de 1799, pero sectorizado para impedir que se propague un incendio

La obra de la cubierta del Palacio Episcopal ha dado pie para, al mismo tiempo que se ejecuta la intervención, llevar a cabo otras mejoras ... en el edificio de 1799. Los andamios van a servir también para realizar una limpieza de toda la fachada, ya que se han instalado en la mitad de la edificación y, posteriormente al terminar esta parte, se montarán en la otra mitad. «El edificio va a tener otro aspecto cuando se termine con toda la obra», señaló el arquitecto Ignacio Vela. La limpieza de las paredes exteriores se está llevando a cabo con agua o con sílice, depende de zonas, ya que hay que vigilar que sean paredes lisas y sin decoración, y se alterna, depende de lo que sea más conveniente para el material, el cepillado o el chorreo.

Se va a aprovechar la intervención para solucionar los problemas de evacuación de aguas que se dan en todos los balcones de la edificación por un fallo en el diseño inicial. «El agua se quedaba reprimida dentro de los balcones como una bañera», explicó el arquitecto. «Hay que darles una pendiente y después se pone un remate de una chapa de cobre, que es un goterón para que tire el agua hacia afuera y no escurra por la pared», continuó, en referencia a las soluciones que se suelen dar a los edificios históricos.

Una de las mejoras importantes que se va a llevar a cabo a la vez que la reforma del tejado es la seguridad ante incendios que va a proporcionar la nueva estructura. Los bomberos de Palencia habían mostrado su preocupación por la carga de fuego, que es la capacidad que tiene un edificio de quemarse. «Este proyecto aborda esto también, ya que mejora las condiciones de protección contra incendios del edificio con la nueva estructura y con lo que llamamos sectorización», argumentó Ignacio Vela.

Se trata de una serie de elementos que impedirían que el fuego se propagase en caso de que hubiese un incendio en el edificio. «Hay una serie de elementos que tienen una resistencia al fuego que si se declarase no pasaría a otro sector», añadió el arquitecto.

El Palacio Episcopal es un edificio histórico que no está obligado a tener este tipo de normativa moderna contra incendios, al estar construido en 1799. «Pero cuando hacemos las obras aprovechamos a realizar todas esas mejoras en cuanto a la estructura o a la seguridad de protección contra incendios», concluyó.