El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Andamios montados sobre la fachada del Palacio Episcopal. Marta Moras

Palencia

Un edificio de 1799, pero sectorizado para impedir que se propague un incendio

A la vez que se reforma el tejado, se incrememta la seguridad ante un fuego con una nueva estructura

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 12 de agosto 2025, 07:30

La obra de la cubierta del Palacio Episcopal ha dado pie para, al mismo tiempo que se ejecuta la intervención, llevar a cabo otras mejoras ... en el edificio de 1799. Los andamios van a servir también para realizar una limpieza de toda la fachada, ya que se han instalado en la mitad de la edificación y, posteriormente al terminar esta parte, se montarán en la otra mitad. «El edificio va a tener otro aspecto cuando se termine con toda la obra», señaló el arquitecto Ignacio Vela. La limpieza de las paredes exteriores se está llevando a cabo con agua o con sílice, depende de zonas, ya que hay que vigilar que sean paredes lisas y sin decoración, y se alterna, depende de lo que sea más conveniente para el material, el cepillado o el chorreo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  3. 3

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  4. 4

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  5. 5

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  6. 6

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  7. 7 «Después de evacuarnos empecé a ver en los medios que mi casa se estaba quemando»
  8. 8

    Arde una nave en un aparatoso incendio en Pinar de Jalón
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10

    La familia del desaparecido en Camporredondo pide la «máxima» colaboración ciudadana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un edificio de 1799, pero sectorizado para impedir que se propague un incendio

Un edificio de 1799, pero sectorizado para impedir que se propague un incendio