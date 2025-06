Los ecologistas llevan a los tribunales el aparcamiento del Cristo

El Norte Palencia Lunes, 9 de junio 2025, 12:04 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción ha presentado una demanda en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia contra la resolución de 29 de noviembre de 2024 del Ayuntamiento de Palencia que otorga licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable para el aparcamiento disuasorio del Cristo y contra la resolución del 5 de febrero que desestima el recurso de reposición interpuesto por la asociación contra la resolución inicial.

Los ecologistas tratan de frenar la construcción de una zona de estacionamiento prevista junto al campo de fútbol del Otero, que el Ayuntamiento vincula a la promoción turística del Cristo. El aparcamiento asumirá los vehículos de los visitantes y servirá de base para el servicio de furgonetas eléctricas y de bicicletas también eléctricas con las que se podrá ascender al cerro del Otero, puesto que la circulación de automóviles particulares, hasta ahora autorizada, quedará prohibida en el futuro.

En un comunicado, la organización Ecologistas en Acción expresa su «preocupación» por la posible destrucción y deterioro de una zona verde que consideran bien conservada en el barrio del Cristo. Además, señalan que la documentación del expediente facilitado por el Servicio de Urbanismo para formalizar la demanda es del «todo insuficiente», y recuerdan que han solicitado que se complete esta información hasta en dos ocasiones sin que se haya aportado ningún documento adicional.

En su opinión, no solamente la concesión de licencia puede ser «nula de pleno derecho», sino que también todo el proyecto podría ser anulado por no haber sido informado públicamente y por no haber pasado para su aprobación, o su avocación para ser aprobado por resolución de Alcaldía, por ninguna de las juntas de gobierno local celebradas desde febrero de 2024, fecha en que fue modificado el Plan de Turismo Ciudad de Palencia inicialmente aprobado en marzo de 2023.

Al igual, recuerdan que «no consta entre la documentación facilitada ni un solo documento que, como antecedente necesario para otorgar licencia, indique que ha habido un expediente de contratación del proyecto». De esta forma, Ecologistas en Acción considera que se vulneran varios artículos de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como diferentes aspectos del Plan General de Ordenación Urbana.

«Se ha tramitado otorgar un uso provisional careciendo de una justificación acorde a la legislación que le es de aplicación», manifiesta la organización, que en el escrito de demanda expone las «muchas irregularidades» detectadas en la tramitación del expediente y la falta de documentos e informes técnicos necesarios, como lo son los urbanísticos y ambientales.

Finalmente, Ecologistas en Acción considera «incomprensible» que se conceda licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, en noviembre de 2024, para un proyecto que según la propia Concejalía de Urbanismo ya había sido aprobado por resolución de Alcaldía en el mes de julio sin un informe urbanístico, ya que fue redactado mes y medio después, «todo un dislate».