El director del programa de TVE 'El Día del Señor', pregonero de la Semana Santa de 2026

El director del programa de TVE 'El Día del Señor', Juan Carlos Ramos, será el encargado de pregonar la Semana Santa palentina del próximo año 2026, tras haber sido propuesto desde la Hermandad de Cofradías y ratificado su nombramiento por el obispo de la Diócesis, Mikel Garciandía.

La decisión fue tomada por el plenario de la Hermandad tras haber puesto en valor su destacado papel en las trasmisiones que TVE ofreció en 2024 desde la capital en las jornadas de Jueves, Viernes y Sábado Santo. A pesar de que la lluvia impidió contemplar los desfiles procesionales en toda su plenitud, la programación del ente público fue ofrecida desde el templo catedralicio, mostrando al mundo imágenes de un altísimo valor artístico que asombraron a la audiencia de los diferentes canales de RTVE, incluido su canal internacional, según argumenta la Hermandad de Cofradías de Palencia.

Juan Carlos Ramos, nacido en Oviedo en 1959, se trasladó a Madrid para cursar Ingeniería, decidiendo posteriormente iniciar su trayectoria teológica en Pamplona. En 1987 el Papa, Juan Pablo II, le ordena sacerdote en el templo vaticano y comienza ese mismo año su labor como sacerdote en Venezuela donde permanece durante seis años como vicerrector del Seminario Mayor de La Guaira y delegado diocesano de Liturgia en esa diócesis venezolana.

A su regreso a España en 1993 se instala como párroco en Rivas-Vaciamadrid, siendo nombrado director de la Oficina de Prensa de la Diócesis de Alcalá de Henares.

Tras realizar estudios de Periodismo en la Universidad CEU-San Pablo y en la Universidad Pontificia de Salamanca, la Conferencia Episcopal Española le encomienda la labor de dirigir el programa dominical de La 2 'El Día del Señor', en cuya dirección permanece desde hace ya casi veinte años.

