San Pedro de Cansoles tras el incendio. Jose Carlos Diez

Diez nuevos contenedores de residuos de origen doméstico para San Pedro de Cansoles

La Junta programa estas actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales de este verano

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:47

La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves, en Consejo de Gobierno, la orden por la que se declara la tramitación de emergencia de un contrato de suministro de diez contenedores de residuos de origen doméstico en la localidad palentina de San Pedro de Cansoles.

Esta actuación se lleva a cabo en el marco del Acuerdo 34/2025, del 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, y, en concreto, en la medida 7 del mismo: ayudas para la reposición de contenedores u otras infraestructuras necesarias para la gestión de residuos domésticos que hayan resultado dañadas por los incendios. En concreto, el contrato de emergencia que se comunica asciende a 2.442 euros.

