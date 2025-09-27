El Día de la Provincia realza la importancia y proyección exterior de las villas romanas

'Palencia, hereditas romana' es el lema que ha articulado la cuadragésima edición del Día de la Provincia, una cita de alcaldes y concejales de ... la provincia promovida por la Diputación de Palencia, «que cumple un papel esencial para vertebrar el territorio. Administrativamente, como colaboradora de los 191 ayuntamientos, y como instrumento para atender todos aquellos problemas que no podrían ser afrontados únicamente por los pequeños municipios. Como institución, también asumimos el reto de dotar de sus propias herramientas a cada parte de la provincia», destacó la presidenta de la institución, Ángeles Armisén, para citar los ejemplos de la Agenda Rural Palentina, los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino o el Programa Territorial Tierra de Campos. «No sólo buscamos la reconversión de estas áreas; buscamos su renacimiento a partir de su esencia y sus recursos. Montaña Palentina con su valor natural; Camino de Santiago con su impacto europeo; Cerrato con su arquitectura; el Canal de Castilla como sueño ilustrado; Tierra de Campos con la nueva industrialización… Todo para crear oportunidades que nunca antes habían tenido, porque su identidad es el motor que suma al desarrollo de Palencia», argumentó.

Y como eje de la jornada, esa 'hereditas' romana, «el legado que recibimos y que, ahora, tiene una nueva vida al servicio de los palentinos», quien incidió en la inversión de 4,5 millones de euros en La Tejada, que se reinventa como una «joya romana» en el Camino de Santiago, y en el éxito de La Olmeda, que ha atraído a casi un millón de visitantes desde 2009 y cuenta con un museo en Saldaña desde 2018. «La herencia romana es un símbolo que hace de Palencia una provincia más conocida y reconocida», subrayó, citando logros como el eco de National Geographic a La Olmeda como uno de los mejores yacimientos arqueológicos del mundo.

El alcalde de Saldaña, Adolfo Palacios, que ejerce como anfitrión al celebrarse el evento en una finca de Villaluenga de la Vega explicó que el legado de Javier Cortes y lo que supone la villa romana de La Olmeda no cesa. El trabajo se centra ahora en el entorno de la Morterona, donde se ha desvelado la trama urbana de la urbe vacceo-romana de Saldania, un yacimiento se localiza a pocos kilómetros de la villa romana de La Olmeda, algo que los arqueólogos ven como una oportunidad única para relacionar la vida urbana y el desarrollo de las villas tardías en el medio rural en la época tardoantigua a partir del siglo III d.C. Los trabajos se ejecutan en la urbe vacceo-romana de Saldania para sacar a la luz la trama urbana mediante la aplicación de la prospección geofísica con georradar, que permite afinar más las excavaciones. Con la colaboración de la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de Saldaña y el Laboratorio de Arqueología de Mínima Invasión del IAM-CSIC, se ha desarrollado una prospección, en aproximadamente 10 hectáreas de las 53 que comprende el yacimiento arqueológico, que ha permitido sacar a la luz parte de la trama urbana, así como varios edificios de época romana, entre los que destacan unas termas públicas, «y donde en los próximos años habrá muchos descubrimientos», señaló Adolfo Palacios.

Citando a Mark Twain, Ángeles Armisén reflexionó sobre cómo «la historia nunca se repite, pero rima», comparando los desafíos del Bajo Imperio romano con los actuales, como la inflación o la polarización social, y abogando por afrontarlos con nuevas herramientas, e hizo un llamamiento al «orgullo palentino» y a seguir trabajando «tesela a tesela» para construir una provincia que aspire al «máximo esplendor».

«Nuestro objetivo es el desarrollo rural en sus muchas formas. Contamos con 191 socios a los que nos debemos. Aquí también recogemos el legado romano… Una civilización que fue cultura, pero también infraestructura. Nos dedicamos a muchas de las tareas que ya pusieron en marcha ellos: la depuración, el abastecimiento de agua, las infraestructuras de saneamiento, las vías de comunicación… Ahí está la nueva convocatoria del programa de limpieza de cauces, o la introducción de una medida pionera de apoyo directo al comercio rural, tanto de proximidad como itinerante», afirmó.

En el balance de gobierno de la Diputación de Palencia, la presidenta señaló que «nuestra buena gestión presupuestaria nos ha permitido dedicar más de 10 millones de euros de remanente al Plan +10, con el que suplementamos convocatorias esenciales para todos los municipios. Seguimos respondiendo a las nuevas necesidades. Por ejemplo, hemos duplicado la cuantía de la línea de ayudas para la compra y rehabilitación de vivienda joven; y hemos triplicado el presupuesto inicial de las subvenciones a ayuntamientos para destinar viviendas de titularidad municipal al alquiler», dijo.

En el área del transporte, recordó que la Diputación ha consolidado este año tres rutas de autobús que vertebran todo el norte de la provincia y lo comunican con la capital. «Fuimos pioneros en responder al reto del transporte y, ahora, seguimos innovando en este reto, con el DipuCar: esa experiencia piloto para acercar el servicio de taxi a un precio subvencionado, con el fin de comunicar todos los municipios con sus cabeceras de servicios, y que ha ya superado el umbral de los 1.900 usuarios», afirmó a la vez que hizo otro guiño a la Junta de Castilla y León –al acto asistió la vicepresidenta, Isabel Blanco– en cuanto a la gratuidad de todas las líneas de autobús de titularidad autonómica que se aplicará desde este próximo martes, y a la aportación de la administración autonómica para la transformación del complejo universitario de la Escuela de Enfermería recientemente estrenada.

«En esta tarea no estamos solos; no podemos estarlo. La colaboración institucional es irrenunciable y la practicamos cada día con los 191 ayuntamientos. Nosotros venimos a sumar y no a confrontar, queremos mejorar la vida de todos y no sólo la de los que necesitamos políticamente», apuntó Armisén.