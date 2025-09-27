El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta de la Diputación de Palencia, la vicepresidenta de la Junta y el consejero Carriedo, con diputados provinciales y el delegado de la Junta, en el Día de la Provincia. Marta Moras

El Día de la Provincia realza la importancia y proyección exterior de las villas romanas

Ángeles Armisén apela a la colaboración institucional para vertebrar el territorio y fomentar oportunidades

J. Olano

J. Olano

Palencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:29

'Palencia, hereditas romana' es el lema que ha articulado la cuadragésima edición del Día de la Provincia, una cita de alcaldes y concejales de ... la provincia promovida por la Diputación de Palencia, «que cumple un papel esencial para vertebrar el territorio. Administrativamente, como colaboradora de los 191 ayuntamientos, y como instrumento para atender todos aquellos problemas que no podrían ser afrontados únicamente por los pequeños municipios. Como institución, también asumimos el reto de dotar de sus propias herramientas a cada parte de la provincia», destacó la presidenta de la institución, Ángeles Armisén, para citar los ejemplos de la Agenda Rural Palentina, los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino o el Programa Territorial Tierra de Campos. «No sólo buscamos la reconversión de estas áreas; buscamos su renacimiento a partir de su esencia y sus recursos. Montaña Palentina con su valor natural; Camino de Santiago con su impacto europeo; Cerrato con su arquitectura; el Canal de Castilla como sueño ilustrado; Tierra de Campos con la nueva industrialización… Todo para crear oportunidades que nunca antes habían tenido, porque su identidad es el motor que suma al desarrollo de Palencia», argumentó.

