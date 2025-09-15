El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Operarios trabajan desde el exterior en la zona afectada en las cubiertas de la Mezquita tras el incendio ocurrido el 8 de agosto. Salas-Efe

Detenido en Palencia por amenazas de bomba en la Mezquita de Córdoba

Efectuó veinte llamadas telefónicas amenazantes el pasado 12 de agosto

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:24

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un individuo como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y de odio, tras amenazar telefónicamente hasta en 20 ocasiones con instalar un artefacto explosivo en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto, cuatro días después de que el templo sufriera un incendio, cuando el servicio de seguridad del Cabildo de la Mezquita-Catedral de Córdoba recibió varias llamadas telefónicas en las que una persona manifestaba que iba a colocar una bomba en la Mezquita, además de proferir insultos y otras amenazas.

Inmediatamente, varios indicativos policiales fueron comisionados al lugar y aproximadamente durante una hora, se movilizaron diferentes unidades y servicios policiales con el fin de verificar los hechos y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Tras realizar diversas gestiones, se determinó que se trataba de una falsa alarma.

Tras los hechos, los agentes de la Policía Nacional en Córdoba iniciaron la correspondiente investigación con el fin de esclarecer los hechos y de lograr la identificación del presunto autor, pudiendo constatar que, durante la tarde y noche de ese día, se recibieron hasta 20 llamadas amenazantes, todas ellas realizadas desde la misma línea telefónica.

Fruto de la investigación, el presunto autor fue localizado y detenido en la ciudad de Palencia, a quien se le imputa un delito de desórdenes públicos y un delito de odio por las manifestaciones racistas y xenófobas.

