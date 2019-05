Desaparecen una pareja de cisnes y sus huevos del Parque Isla Dos Aguas en Palencia El macho hace guardia el día antes de su desaparición mientras la hembra incuba los huevos en el Parque Isla Dos Aguas. / El Norte Este suceso se suma al robo hace tres meses de cuatro cisnes y 34 patos en Herrera y Saldaña y al ataque que sufrieron las ocas de Miguelín MARCO ALONSO Jueves, 2 mayo 2019, 07:16

Los vecinos que suelen pasear por el Parque Isla Dos Aguas de Palencia se encontraron este miércoles con una ingrata sorpresa. Los nueve huevos que desde casi un mes incubaba la pareja de cisnes que vive en el parque han desaparecido, tal y como sucedió el año pasado, y además tanto el padre como la madre no aparecen por ningún lado.

Una de las vecinas que se encarga de dar de comer a diario a los cisnes alertó a la Policía Local del suceso, ocurrido en la madrugada del martes al miércoles, y asegura que, debido a que los animales están muy acostumbrados a la presencia del hombre, su captor no tuvo que tener demasiados problemas para llevarse con vida estas aves del lugar en el que habitaban. «No es tan difícil que roben estos animales. La hembra nunca se mueve, no abandona los huevos y para llevarte el macho, con echarle una manta encima lo coges», afirmaba esta vecina, que no se explica cómo alguien puede ser capaz de perpetrar un acto como este.

La desaparición de las aves y de su futura pollada se produce solo unos meses después del robo de cuatro cisnes y 34 patos en los parques de Saldaña y Herrera y del robo de medio centenar de las ocas de 'Miguelín'. El Ayuntamiento de Saldaña presentó una denuncia en la Guardia Civil y valoró los animales –un cisne y 32 patos– en 2.200 euros, mientras que el Consistorio de Herrera cuantificó su pérdida –dos patos, tres cisnes y la muerte violenta de una oca– en casi 3.000.