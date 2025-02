El derribo de la pasarela de la avenida de Asturias generará problemas de tráfico

J. Olano Palencia Miércoles, 12 de febrero 2025, 06:49 Comenta Compartir

Las obras de la alta velocidad a su paso por la capital palentina obligarán en fechas próximas al derribo de la pasarela ubicada al final de la Avenida de Asturias y el Ayuntamiento de Palencia sigue a la espera de que el Administrador de Infraestructuras ... Ferroviarias (Adif) o la empresa adjudicataria de las obras ofrezcan una solución al colapso del tráfico que se prevé con la demolición de esa pasarela, una de las de más tráfico de la capital y que da salida a las carreteras CL-613 y CL-615. «Estamos esperando a que se pongan en contacto con nosotros para ver si han encontrado una viabilidad a esa posibilidad que les dimos de hacer una pasarela pegada en sus propios terrenos o un camino pegado a la passarela existente antes de derribar la actual y no sabemos nada. En caso de que no haya una solución, tenemos los accesos a la ciudad que tenemos, e intentaremos repercutir lo menos posible en la circulación en la ciudad, que va a ser complicada», señaló la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que asegura no haber tenido comunicación alguna con ayuntamientos como los de Grijota o Husillos para hacer un frente común en la demanda de una solución.

Noticia relacionada Los vecinos del Camino Viejo de Husillos dicen que no son «guardianes ni inspectores» de Adif «No nos ha llegado nada, sí que llegó una carta de la presidenta de la Diputación mostrando su preocupación sobre esta cuestión, que fue contestada el mismo día por mí. Tenemos claro desde el Ayuntamiento que, cuando la empresa adjudicataria o Adif nos diga cómo va a actuar finalmente, si ha encontrado una solución o no, nos pondremos en contacto con esos municipios a los que les repercute la entrada a la ciudad por esa zona y tendremos una reunión con ellos», agregó la regidora. El derribo de la pasarela ubicada al final de la avenida de Asturias tiene por objeto añadir una línea más de alta velocidad a las vías que cruzan por debajo de la infraestructura. El objetivo de esta intervención es adecuar la pasarela al flujo de circulación ferroviaria, que demanda más carriles.

