El Deporcyl Guardo prolonga su buena línea con cinco jornadas sin perder Dos empates seguidos mantienen a los de Roberto Garrido en la zona media, cuatro puntos por encima del descenso y a seis del 'play-off'

Adrián García González Palencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

El Deporcyl Guardo continúa avanzando en una liga que no concede tregua y en la que cada fin de semana se comprimen las diferencias. Los guardenses han sumado dos nuevos empates en las últimas dos jornadas, primero en su visita al O Esteo (3-3) y después, este pasado fin de semana en La Bombonevera frente al SD Xove (4-4), resultados que les permiten encadenar cinco encuentros sin perder y estabilizarse en la zona media de la tabla con 15 puntos.

El conjunto dirigido por Roberto Garrido se sitúa undécimo, a seis del 'play-off' y con un colchón de cuatro sobre el descenso, un escenario que refleja la enorme igualdad de un campeonato en el que las dinámicas cambian con rapidez. El técnico reconoce que el equipo afronta este tramo con sensaciones encontradas, combinando la solidez competitiva con la frustración de ver cómo se escapan puntos en los momentos finales.

«El equipo está frustrado y enfadado porque el último empate hace daño y vuelve a producirse al final del partido, como el anterior. Eso puede mermar nuestra confianza, pero también estamos en una racha positiva dentro de ese mal sabor. Llevamos cinco partidos puntuando, y en una liga donde ganar tres partidos seguidos te mete arriba, cada semana es clave», explica.

Roberto Garrido hace hincapié, además, en la dificultad añadida que suponen las bajas que arrastra la plantilla desde hace semanas. «Arrastramos tres o cuatro lesiones muy importantes. No podemos contar con varios jugadores. El equipo pierde fondo de armario y potencial, pero estamos tirando de los jóvenes y de los veteranos, que están haciendo un esfuerzo enorme por sostener al grupo», apunta.

Pese a estas dificultades, el Deporcyl Guardo se ha asentado como el segundo equipo menos goleado del grupo, una fortaleza que sostiene buena parte de sus resultados. La asignatura pendiente sigue siendo el acierto en los metros finales. «Nos falta acierto», admite el técnico. «No creo en la suerte. Generamos ocasiones, pero no concretamos lo suficiente, aunque no es algo que me preocupe excesivamente. Me preocuparía si no generásemos ocasiones. También influye la carga de minutos. Hay veteranos que están acumulando más minutos de lo deseable, jugadores que se están adaptando a la categoría y ausencias durante la semana por trabajo», explica. Aun así, Garrido insiste en el compromiso del vestuario y en la energía que llega desde la grada. «Tenemos una afición impresionante. La Bombonevera cada vez empuja más, se llena y nos despide animándonos incluso cuando se nos escapa el partido. Eso sostiene al equipo», reconoce.

El próximo desafío llegará este fin de semana con la visita al Deportivo Laviana, actualmente en puestos de descenso, una cita que el entrenador califica como «partido trampa». A pesar de la necesidad del rival, el técnico mantiene la exigencia habitual. «Estamos obligados a ganar en todos los sitios porque es nuestra idea. Pero me preocupa este partido porque ellos juegan con mucha gente detrás y están luchando por salir de abajo», advierte. El Deporcyl, además, podría viajar muy justo de efectivos. «Tenemos cinco o seis bajas y no sé quién podrá llegar. El potencial está reducido, pero viajaremos con los que estén disponibles para darlo todo e intentaremos traernos los tres puntos», subraya.

Tras la cita en Laviana llegará un diciembre cargado de importancia, con tres encuentros que cerrarán la primera vuelta: la visita del Atlético Benavente FS; el desplazamiento a domicilio frente al Noia Portus B, y el último partido del año en casa frente al Villalba FS. Para Garrido, será un mes clave para medir el verdadero crecimiento del grupo.

«Hay que sacar conclusiones de este crecimiento. Debemos ser conscientes del rendimiento que estamos dando todos, yo el primero. Queremos fortalecer el grupo para el tramo final del año. En esta liga todos ganan a todos, cada semana hay sorpresas. Lo importante es llegar bien al parón y seguir luchando por el objetivo», reflexiona. «El grupo está ilusionado, el equipo va hacia arriba y ha sido capaz de revertir una dinámica muy complicada. Esperamos seguir en esa línea», concluye.