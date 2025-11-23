La palentina Carla Gallardo, octava en el XXI Cros de Atapuerca

El XXI Cross Internacional de Atapuerca volvió a erigirse este domingo en un escenario de máxima exigencia para las mejores fondistas del panorama nacional e ... internacional. Con el circuito burgalés convertido de nuevo en un termómetro perfecto para medir estados de forma a tres semanas del Europeo de campo a través de Lagoa, la italiana Nadia Battocletti confirmó los pronósticos y se llevó la victoria con un sólido 22:21. La palentina Carla Gallardo firmó una actuación notable, octava absoluta y cuarta española, quedándose muy cerca de las posiciones que concedían la clasificación directa para la cita continental.

La carrera se desató desde la salida. El grupo de favoritas –Battocletti, Jebet, Jepkemei, Megan Keith y la española Majida Maayouf– se marchó sin concesiones, marcando un ritmo alto que pronto rompió la prueba en dos bloques diferenciados. Por detrás de ellas, el grupo perseguidor formado por el resto de favoritas españolas se compactó con varios de los nombres propios de esta temporada de campo a través a nivel nacional como Idaira Prieto o Carolina Robles, donde Carla Gallardo se mantuvo desde los primeros metros, controlando los cambios de ritmo y midiendo tiempos junto a las principales rivales.

A mitad de recorrido, Maayouf terminó cediendo unos metros respecto a la cabeza internacional. Ese pequeño desfallecimiento abrió una ventana para el resto de españolas, que intentaron recortar la desventaja para pelear por el primer puesto nacional. Sin embargo, la atleta palentina afincada en Madrid logró sostener un punto más de ritmo y mantuvo su posición hasta el final.

En la zona alta de la clasificación, Battocletti y Jebet se quedaron solas en la última vuelta. La italiana lanzó un cambio de ritmo impecable que la llevó a la victoria, mientras que el pulso entre las españolas se resolvía por detrás con márgenes mínimos. Idaira Prieto fue quien mejor llegó al tramo final, convirtiéndose en la segunda española en línea de meta tras Maayouf, con Isabel Barreiro apenas un paso por detrás. Carla Gallardo completó una carrera valiente y consistente, entrando en meta en 23:34, a solo dos segundos de Barreiro y tres de Prieto en una recta final muy apretada.

La palentina, que ya había mostrado una línea ascendente en Itálica dos semanas atrás, se quedó esta vez a un paso del objetivo de lograr la clasificación automática para el Europeo, aunque vuelve a dejar una imagen sólida ante el mejor nivel de la temporada.

Con esta actuación, Carla Gallardo mantiene vivas sus opciones de estar en Lagoa el próximo 14 de diciembre, a la espera de la decisión técnica final por parte de los seleccionadores y con sensaciones que confirman su progresión en un calendario de cross donde vuelve a ser una de las referencias españolas tras su buena actuación en Atapuerca.

Su primer gran objetivo en esta temporada de campo a través es estar en Portugal para el Europeo, lo que le abriría la puerta de cara al Mundial de Cross que se disputará el próximo 10 de enero de 2026 en Tallahassee (Estados Unidos), con la oportunidad de prepararse para esa segunda gran cita internacional en casa y repetir cita respecto al año pasado el 21 de diciembre en el Cross de Venta de Baños.