Caral Gallardo, en el centro del grupo, durante el Cros de Atapuerca. Ricardo Ordóñez

La palentina Carla Gallardo, octava en el XXI Cros de Atapuerca

La atleta palentina firmó una actuación notable en una prueba de altísimo nivel que repartía billetes directos para el Europeo de Lagoa

Adrián García González

Palencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55

El XXI Cross Internacional de Atapuerca volvió a erigirse este domingo en un escenario de máxima exigencia para las mejores fondistas del panorama nacional e ... internacional. Con el circuito burgalés convertido de nuevo en un termómetro perfecto para medir estados de forma a tres semanas del Europeo de campo a través de Lagoa, la italiana Nadia Battocletti confirmó los pronósticos y se llevó la victoria con un sólido 22:21. La palentina Carla Gallardo firmó una actuación notable, octava absoluta y cuarta española, quedándose muy cerca de las posiciones que concedían la clasificación directa para la cita continental.

