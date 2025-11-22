El Súper Agropal Palencia tumba a un gigante

El Súper Agropal Palencia logró arrasar este sábado al Movistar Estudiantes en un auténtico duelo de titanes con un contundente 83-52. El conjunto morado ... superó con sobresaliente su primer test de máxima exigencia de la temporada, con una monumental paliza a uno de los grandes favoritos al ascenso directo. Los de Natxo Lezkano dominaron absolutamente todos los registros del juego y construyeron su victoria sobre una intensa defensa, que apenas permitió que los madrileños superasen los cincuenta puntos. Los buenos porcentajes en el tiro y el dominio del rebote permitió a los palentinos arrasar y dejar el 'basketaverage' muy favorable con vistas a un posible empate en la tabla a final de curso.

Los dos mejores del Súper Agropal Palencia fueron Adam Kunkel con 26 puntos y 20 de valoración; y Alec Wintering con 18 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración, en una grandísima actuación coral de todo el equipo. Destacó también Tobias Borg, con 17 de valoración y sin error desde el triple. Triunfo de mérito máximo para llegar con buenas sensaciones al parón por las ventanas FIBA y prepararse para otro duelo de exigencia a la vuelta frente al Leyma Coruña.

La previa contó con ambos equipos posando con una pancarta en apoyo a la lucha contra la violencia de género y un minuto de silencio en memoria de Antonio Ruiz Maeso, el que fuese secretario de la Delegación de Palencia y árbitro. Una vez con el balón en juego, primer intercambio de canastas equilibrado entre ambos equipos. Wintering y Kunkel acapararon toda la anotación morada, mientras Estudiantes lograba la primera ventaja gracias a sendos triples de Silverio y Salin (8-13). La reacción palentina llegó anotando de manera constante desde la pintura. Armus, Ugochukwu y Kamba sangraban el juego interior visitante para poner por delante a los de Lezkano –16 puntos en la pintura para el Súper Agropal durante el primer cuarto– y provocar el primer tiempo de Toni Ten. En el regreso a pista, dos más uno de Ugochukwu, contestado de manera calcada por Filipovic en el otro lado de la pista. Cerraba el cuarto Tobias Borg desde el triple y una última canasta de Wintering (22-18).

El Súper Agropal Palencia puso una marcha más desde el inicio del segundo cuarto, en ataque, pero sobre todo en defensa. Triple de Tobias Borg y canasta en penetración de Wintering para obligar al Estudiantes a parar el partido nada más reanudarse. Los madrileños regresaban a pista con un triple de Silverio, pero con muchísimos problemas para anotar. Wintering y Xabi Oroz continuaban sangrando los desajustes defensivos de los visitantes, y Kunkel aprovechaba desde la personal la técnica a Silverio para ampliar la renta morada (32-21). Estudiantes no lograba recortar diferencias ni desde la línea de tiros libres, con Kunkel y un triple de Jakovics haciendo las delicias de un Pabellón Municipal completamente volcado. Granger por fin, desde la personal, logró romper la sequía y Nwogbo provocaba el primer tiempo muerto de Natxo Lezkano (37-25). En los últimos compases, dominio nuevamente morado y mejores sensaciones para el Súper Agropal. Otros cinco puntos de Adam Kunkel permitían a los palentinos marcharse al descanso con un buen margen sobre el Estudiantes (42-29).

El paso por vestuarios no alteró un ápice el guion. El show de Kunkel con ocho puntos prácticamente seguidos hería de muerte las aspiraciones del Estudiantes, con Toni Ten parando el partido de manera desesperada (52-31). Los árbitros señalaban una técnica a Kamba durante el parón y Silverio lograba recortar desde la línea de tiros libres. Los madrileños no encontraban acierto en ataque, principalmente por la enorme intensidad defensiva del Súper Agropal Palencia, lo que comenzaba a desesperar al Estu. Una acción de tres tiros, todos ellos convertidos, para Jakovics y un triple de Xabi Oroz reafirmaban el partidazo morado (60-36). La defensa de los de Natxo Lezkano continuaba brillando sobre la pista –con un Súper Agropal que dejó en tres de los cuatro cuartos a los madrileños en menos de 12 puntos–, mientras Estudiantes no lograba encontrar ventajas ni en el juego exterior, ni con la superioridad de centímetros con sus interiores.

Recta final del encuentro

En la recta final, sí pudo recortar el conjunto visitante gracias a un triple de Granger. Armus anotaba tan solo uno desde la personal y el propio Granger a falta de apenas dos décimas para el final del cuarto lograba sacar una falta con la que anotar desde la personal y poder reducir a veinte puntos la diferencia en el marcador (61-41).

El Súper Agropal terminó de sentenciar el partido prácticamente en los dos primeros minutos del último cuarto. Cuatro puntos de Alec Wintering y la completa desesperación del Estudiantes en ataque al no conseguir anotar, situaba a los palentinos con catorce puntos de margen a falta de ocho minutos de juego (65-41). Nwogbo anotó cuatro puntos seguidos y Lezkano paraba el cronómetro para reordenar a los suyos a falta de siete minutos. Continuó el show personal de Adam Kunkel tras el paso por banquillos con cinco puntos consecutivos, sumados al desacierto constante de Estudiantes en ataque (72-47).

Ugochukwu a la media vuelta y un triple de Borg hurgaban en la herida, aunque los visitantes habían entregado ya la cuchara varios minutos atrás. Los visitantes estaban completamente desesperados y desquiciados, aunque la notable presencia de aficionados madrileños se hizo notar durante todo el encuentro. Lezkano paró el partido para preparar el último minuto, con el basketaverage en juego. Dos libres de Josip Vrankic, un triple del propio croata y un último acierto desde la personal de Jakovics –que erró uno de los dos lanzamientos– culminaban el triunfo del Súper Agropal Palencia por 83-52.