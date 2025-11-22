El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Súper Agropal Palencia celebran la victoria ante el Estudiantes, este sábado en el Pabellón.

Los jugadores del Súper Agropal Palencia celebran la victoria ante el Estudiantes, este sábado en el Pabellón. Lucía Gil Maestro

El Súper Agropal Palencia tumba a un gigante

Los de Natxo Lezkano pasan por encima del Estudiantes, uno de los máximos favoritos al ascenso, antes del parón por las ventanas

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

El Súper Agropal Palencia logró arrasar este sábado al Movistar Estudiantes en un auténtico duelo de titanes con un contundente 83-52. El conjunto morado ... superó con sobresaliente su primer test de máxima exigencia de la temporada, con una monumental paliza a uno de los grandes favoritos al ascenso directo. Los de Natxo Lezkano dominaron absolutamente todos los registros del juego y construyeron su victoria sobre una intensa defensa, que apenas permitió que los madrileños superasen los cincuenta puntos. Los buenos porcentajes en el tiro y el dominio del rebote permitió a los palentinos arrasar y dejar el 'basketaverage' muy favorable con vistas a un posible empate en la tabla a final de curso.

