Creación culinaria y comunicación hostelera como impulso al sector turístico

Cazuelas, bolígrafos, apuntes y pantallas. Una treintena de hosteleros palentinos se han formado este lunes en gastronomía en miniatura gracias a la quinta edición de ' ... Tapas & Pintxos Passion', impulsada por el Ayuntamiento a través de la Agencia de Desarrollo Local. La sesión, organizada en el Hotel Rey Sancho y que se ha desarrollado a lo largo de toda la jornada, aglutinó técnica culinaria, innovación y estrategias de gestión y marca.

«Vemos otro tipo de productos y de elaboraciones. Nos viene muy bien esta formación y saber de otras técnicas que podemos utilizar porque nos dan ideas, conocimientos, también materias primas que no conocemos», argumentó el cocinero Víctor Carranza, que lidera el proyecto Rural Chef. «Además compartimos ideas y apoyo e intercambiamos muchas cosas que son importantes», agregó.

La jornada comenzó a las diez de la mañana con Sheila Barbeito, accésit en el concurso Nacional de Tapas y Pinchos de 2025, quien cocinó tres creaciones, donde entremezcló la comida gallega con la japonesa, siendo una de sus elaboraciones la gyoza de calamar, creado partir de un cefalópodo al que le dio forma de oblea.

«La formación de nuestra hostelería supone un valor añadido y un impulso al sector turístico, ya que el turismo gastronómico ahora está muy de moda junto con el enológico», reconoció la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, durante la inauguración de la formación. Quiso subrayar además que las administraciones públicas están en la obligación de impulsar este tipo de formaciones a la hostelería para fomentar el conjunto de buenas prácticas y de cómo vender.

No todo fue cocinar en la jornada de este lunes. Alicia Gómez, directora de la agencia especializada en hostelería chefgestion.com y de la revista digital actualgastro.com, hizo una ponencia sobre comunicar y conectar en la hostelería. «Es importante que el cocinero cocine bien, que la comida esté buena, pero también que los camareros lo sepan trasmitir y sepan dar la información al cliente. Y que cuando suceda algún problema o fallo en cocina se sepa solucionar de la mejor forma posible», aseveró. También explicó en su ponencia cómo enfocar las redes sociales de una manera responsable hacia la hostelería, ya que «son el boca a boca de antes».

La formación contó también con el chef palentino Alvar Hinojal, cuyo restaurante Alquimia (Valladolid) goza de una Estrella Michelin y un Sol Repsol), que desarrolló la ponencia 'Pequeños bocados, grandes comienzos'. Presentó una reinterpretación del vermut a través de tres pinchos clásicos, renovados desde la técnica y la estética, pero manteniendo la esencia y el sabor original que los caracteriza.

Por su parte, desde Galicia llegó Abel Somoza, ganadero y carnicero, para informar sobre «origen y proximidad del ganado vacuno». A través de un chuletero de vaca de gama media, «vamos a salir de los cortes más habituales para conocer todas las variantes que nos da, desde un solomillo, entrecot, chuleta.. para que vean el aprovechamiento de la pieza, que puedan hacer caldos con los huesos», explicó.

La jornada concluyó con la cena degustación de la cocina en miniatura, donde todos los participantes pudieron disfrutar de las elaboraciones que previamente habían visto crear y cuyos apuntes habían estado anotando en sus carpetas.