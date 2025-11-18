La quinta edición de 'Tapas&Pintxos Passion' se centrará en Palencia en la innovación y la comunicación Las jornadas de formación acogerán el próximo lunes a profesionales de Asturias, Extremadura, Madrid, Galicia y Valladolid

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, convoca a los hosteleros palentinos a participar en la quinta edición de 'Tapas & Pintxos Passion', la jornada de formación especializada en gastronomía que este año incorpora ponencias sobre innovación y comunicación, dirigidas a reforzar las capacidades de liderazgo, la organización interna y la reputación digital de los profesionales de la hostelería.

La cita se celebrará el lunes 24 de noviembre en el Hotel Rey Sancho de Palencia y las inscripciones ya están abiertas a través del formulario disponible en gastropalencia.es. En un comunicado del Ayuntamiento palentino recogido por Ical, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, afirma que estas jornadas representan «una apuesta firme por la profesionalización del sector. Esta iniciativa ofrece herramientas concretas para innovar, mejorar la competitividad y reforzar la imagen gastronómica de Palencia. Nuestro objetivo es que los hosteleros crezcan, evolucionen y se posicionen con propuestas de calidad. Impulsar el sector supone también dinamizar la ciudad, atraer visitantes y mejorar la vida cotidiana en nuestras calles».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cocineros de Palencia 'La cocina de la bella desconocida', Víctor Maestro, subraya que «para los cocineros esta jornada es una oportunidad magnífica para salir un día de nuestras cocinas y aprender junto a ponentes de primer nivel. Espacios como este nos permiten compartir experiencias con compañeros, descubrir nuevas ideas y profundizar en técnicas que podemos aplicar de forma inmediata en nuestros bares y restaurantes. Sin duda, apostar por la formación en gastronomía, gestión y comunicación es un acierto que refuerza el futuro de nuestros negocios y de la hostelería palentina».

En la jornada participarán el cocinero palentino de Alquimia (Valladolid), Alvar Hinojal, estrella Michelin y un Sol Repsol; el chef de TC 28 Beber y comer (Mieres-Asturias), Mario Argüelles; Sheila Barbeito (Roots Coruña); Jorge Roman, miembro del Equipo Campeón Nacional de Gastronomía 2025; la directora de Actualgastro.com y Chefgestion.com, Alicia Gómez; el gerente de cárnicas Eurogal (Villar de Sarria-Lugo) Abel Somoza; y David Barcenilla, tercer mejor barista de Castilla y León.

La jornada culminará con una cena degustación de gastronomía en miniatura, donde los asistentes podrán disfrutar de los pinchos elaborados durante el 'showcooking' de la formación.