Las mejores patatas a la importancia, en D'Candela, La Parrilla y La Casa de Piedra

Borja Pastor, a la izquierda, con el diploma, entregado por Jaime Antolín, presidente de la Asociación General de Hostelería.

El jurado del Concurso de Patatas a la Importancia ha hecho públicos los premiados de esta edición, consolidando este certamen como un referente en la gastronomia palentina y poniendo en valor uno de los platos más emblemáticos de la provincia.

El concurso ha distinguido dos categorías principales, cada una con una dotación económica de 400 euros. El Premio Patatas a la Importancia Tradicional ha sido para el establecimiento D'Candela, del cocinero Borja Pastor Bodero. El jurado ha reconocido la elaboración más fiel a la receta tradicional, valorando el respeto por las simbolo de la técnicas clásicas y el sabor auténtico que ha convertido este plato en gastronomia palentina.

El segundo premio Patatas a la Importancia, también de 400 euros, ha sido para el establecimiento La Parrilla de Don Jamón, con el cocinero Víctor Maestro Martínez. El jurado ha galardonado la propuesta más creativa que reinterpreta el plato con técnicas contemporáneas, demostrando que la tradición y la innovación pueden convivir con excelentes resultados.

La mención especial ha sido para el establecimiento Asador la Casa de Piedra de Monzón de Campos, que ha presentado el plato del cocinero Raúl Amor Santos. Aunque sin dotación económica, el jurado reconoce el valor cultural de la propuesta galardonada. Esta distinción destaca su contribución al patrimonio gastronómico y su excelencia culinaria, evidenciando un nivel profesional que merece ser reconocido públicamente.

Todos los premiados han recibido un diploma acreditativo y han aceptado los galardones. Además, el jurado ha destacado la dificultad en la deliberación dado el excepcional nivel de las tapas presentadas. «Cada año los establecimientos se superan tanto en la elaboración como en la presentación de este plato emblemático de Palencia», señalaron tras el debate. Esta evolución constante demuestra la vitalidad de la hostelería palentina y su compromiso con la excelencia gastronómica.

Desde la Asociación General de Hostelería y la Asociación de Cocineros, integradas en CEOE Palencia, así como desde el Ayuntamiento de Palencia y la Concejalía de Impulso Económico, se expresó un profundo agradecimiento a todos los establecimientos participantes.

La organización destaca que la implicación de los hosteleros palentinos es fundamental para mantener viva la tradición de las patatas a la importancia y para seguir situando la gastronomía local como un atractivo de primer orden tanto para residentes como para visitantes.