Palencia recupera las jornadas de las patatas a la importancia El evento, que se celebrará del 12 al 16 de noviembre, cuenta con la participación de diez establecimientos

El Ayuntamiento de Palencia, en colaboración con la Asociación General de Hostelería integrada en CEOE y la Asociación de Cocineros de Palencia La Cocina de la Bella Desconocida, organiza las Jornadas Gastronómicas de la Patata a la Importancia bajo el lema 'Las patatas, un tesoro de nuestra tierra'. Diez establecimientos hosteleros competirán por elaborar la mejor versión de este plato emblemático de la gastronomía palentina.

El programa arranca el 12 de noviembre con el tradicional concurso en las instalaciones de CEOE Palencia, a las 17:00 horas. Cada participante presentará un único plato basado en la patata a la importancia, que podrá complementar con los ingredientes que elija. Los hosteleros ofrecen la tapa a precio libre o la incluyen en menús especiales durante las jornadas, que se extienden hasta el 16 de noviembre.

Un jurado compuesto por un cocinero palentino de prestigio, dos representantes del Ayuntamiento, el presidente de la Asociación General de Hostelería de Palencia y un periodista evaluará las elaboraciones. El concurso otorgará dos premios de 400 euros cada uno, uno a la mejor receta tradicional, que respete la esencia clásica, y otro a la versión con mayor innovación y creatividad. Además, se concederá una mención especial sin dotación económica a la receta que destaque por su nivel profesional.

El presidente de la Asociación General de Hostelería, Jaime Antolín, y la secretaria general de CEOE, Elisa Cavia, han destacado este viernes durante la presentación que la iniciativa goza de buena aceptación desde su creación. Sus objetivos principales consisten en promover la gastronomía local, fomentar la creatividad culinaria y difundir el patrimonio gastronómico de la provincia.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, enfatizó que las jornadas refuerzan la identidad palentina a través de la cocina y cuentan con el respaldo del sello de calidad gastronómica. «Es un incentivo para atraer turismo y dejar un buen sabor de boca en los visitantes», afirmó. Además, señaló que los ganadores de la edición anterior experimentaron un impacto positivo en sus negocios, lo que justifica la continuidad del evento.

Los establecimientos participantes son PicoGallo Gastrobar, D'Candela, La Parrilla de Don Jamón, Asador la Piedra, Restaurante la Concordia (Monzón de Campos), Restaurante Gloria Bendita, Bar Kopa, Canela en Rama/Punto Encuentro, La Traserilla y La Braseria. Por su parte, Mokalia y Dseo Burguer participan fuera de concurso.