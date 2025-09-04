El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo de la Policía Local por el Paseo del Salón en una imagen de archivo. Marta Moras

Un conductor de 83 años atropella a una peatón en Palencia y se da a la fuga

La Policía Local localizó al responsable en la avenida Castilla

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:07

Agentes de la Policía Local de Palencia intervinieron estemiércoles tras un accidente de tráfico en el Paseo del Salón. Un turismo, conducido por un varón de 83 años, reventó las dos ruedas del lado izquierdo al colisionar contra un bordillo y, posteriormente, golpeó con uno de los retrovisores a una peatón de 46 años. El conductor se ausentó del lugar sin detenerse, según informaron fuentes del citado cuerpo.

Tras ser localizado en la avenida Castilla, los agentes observaron en el conductor síntomas claros de pérdida de facultades psicofísicas para conducir. La unidad de Atestados elaboró un informe proponiendo la retirada provisional del permiso de conducir, que ha sido remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico. Asimismo, se procedió a la retirada preventiva del vehículo y se redactó un informe detallado del accidente.

