Condenan a Sacyl a pagar 293.354 euros a una mujer por arrancarle el uréter en un legrado en el hospital de Palencia

Un acto quirúrgico «claramente negligente» con daño «absolutamente desproporcionado»

El fallo del Juzgado Número 3, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia, enumera los procesos que vulneran la lex artis (conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los enfermos).

«En primer lugar, el hecho que no existe en la historia clínica dato que justifique la extracción manual de la placenta. En segundo lugar, una vez extraída la placenta, no se comprobó la cavidad endometrial. Se pauta ecografía de control, pero esta no suple la comprobación que hubiera advertido la existencia de restos y se hubiera practicado en ese momento un legrado evacuador. En tercer lugar, la primera ecografía de control asegura que no existen restos placentarios, error de diagnóstico que se confirma a resultas de una nueva ecografía, tras acudir al servicio de urgencias el día 15 de abril de 2015. En cuarto lugar, una vez constatada la necesidad de realizar un legrado en esa fecha, no se cita a la paciente hasta el día 17 de abril, considerando que la analítica del día 15 evidenciaba una situación de anemia y el retraso suponía un riesgo de infecciones y hemorragias más que evidente», recoge el fallo.

«En quinto lugar, a pesar de que Anatomía Patológica confirma que se ha evacuado totalmente el útero sin lesión a la paciente, se le somete de nuevo a un segundo legrado tras realizar una ecografía de control en fecha 18 de abril, en la que se diagnostica de forma errónea la posible existencia de restos placentarios. En la hoja operatoria de control no consta la utilización del ecógrafo, lo que lleva a la consecuencia de la perforación del útero y el arrancamiento del uréter. Debiendo considerar que la realización de este segundo legrado era innecesario al analizar el informe de Anatomía Patológica, en el que se asegura que no aparece el más mínimo vestigio de material placentario, no existiendo acretismo placentario y produciéndose un desgarro de unos 3 centímetros, con perforación de la pared uterina en varias ocasiones. Tampoco se utiliza el histeroscopio del que se disponía, que hubiera podido determinar la no existencia de restos placentarios con carácter previo. El cirujano, ante la dificultad que tiene con la pinza de Winter, debía haber utilizado los medios a su alcance y en su actuación a ciegas, desgarrando el útero secciona el uréter, lo que lleva a concluir que nos encontramos ante un acto quirúrgico claramente negligente con un daño absolutamente desproporcionado dada la magnitud de lesiones ocasionadas a la paciente. Por último, en cuanto al consentimiento informado, en el legrado del día 20 de abril no se facilita a la paciente documento», concluye.