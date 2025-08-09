El concierto de las velas conmemora los 15 años de vida del Museo del Cerrato

Baltanás se vistió de gala para celebrar el decimoquinto aniversario de la apertura del Museo del Cerrato Castellano. Y lo hizo el pasado jueves con ... música, una cita clásica que desde hace ya quince años ofrece la Banda de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega.

Este año, la cita con las melodías y las notas musicales también contó con la presencia del coro parroquial Virgen de Revilla. La presentación corrió a cargo de la clarinetista Marta Camino Curiel, que recordó a todos aquellos músicos que trabajaron por difundir la cultura musical en Baltanás y cuyo legado sigue presente en las diversas agrupaciones musicales de la localidad. También tuvo palabras de agradecimiento para Jimena Esteban Espina, que fue la encargada de dirigir a la banda y la actuación conjunta con el coro parroquial Virgen de Revilla.

Visiblemente emocionada, Marta Camino elogió a la que ha sido y es su compañera de clarinete, Jimena Esteban, y que actualmente también es profesora en la Escuela de Música Comarcal de Baltanás. Con velas y linternas, los músicos hicieron disfrutar de una agradable cita con la música para conmemorar los quince años del concierto estival nacido al amparo del Museo del Cerrato Castellano. «Para nosotros, este concierto es una de las citas más esperadas del año, donde numerosos cerrateños acuden para disfrutar de la música en un marco tan especial como el Museo del Cerrato Castellano. El resultado ha sido espectacular, con ese recuerdo agradecido a todos los que apostaron por transmitir la cultura musical en nuestro pueblo y que siguen esforzándose ensayo a ensayo para transmitir todos esos valores que nos ofrece la música», destacó Marta Camino Curiel, coordinadora de la Escuela de Música Comarcal.

Implicación con Baltanás

El acto tuvo un especial recuerdo hacia María Teresa Mañueco Vicente, fallecida en abril de 2020 después de luchar durante varios meses contra una enfermedad, por lo que desde entonces este concierto es un memorial hacia su vida por su especial implicación en la vida cultural, social, musical y solidaria de Baltanás.