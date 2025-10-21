El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santiago Fernández, en su clínica. Lucía Burón Cabrero

Las clínicas veterinarias, con más trabajo, más conciencia y las mismas barreras

Los profesionales aseguran que afrontan un aumento constante de trabajo, un mayor nivel de exigencia y la petición de una reducción del IVA para garantizar una atención asequible

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 21 de octubre 2025, 07:24

Comenta

En las clínicas veterinarias palentinas, el día a día refleja tanto la evolución social hacia un mayor cuidado de los animales como las dificultades estructurales ... que arrastra la profesión. Carmen Tanarro de Prado, responsable de la Clínica Veterinaria Bigotes, asegura que «en líneas generales los animales de compañía están bien atendidos y cuidados». «Cada vez hay una concienciación mayor sobre el cuidado de los animales. La gente ahora entiende mucho de prevención y acude a la clínica para evitar enfermedades», explica. «Cuando sucede cualquier cosa, acuden rápidamente al veterinario para tratar cualquier patología».

