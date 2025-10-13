El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cervatos de la Cueza recuerda el oficio de los pastores

La procesión y el canto de la Salve popular vuelcan al municipio con su patrona, la Virgen de los Remedios

Palencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:41

Cervatos de la Cueza cerró el domingo su Fiesta de los Pastores en honor a la Virgen de los Remedios con una participación notable y un programa que combinó tradición, devoción y ambiente festivo. La jornada, marcada por un tiempo otoñal, comenzó con el pasacalles de Los Dulzaineros de Campos, que recorrieron las calles para anunciar una celebración que el pueblo reivindica como seña de identidad.

Después se celebró la misa en honor a la Cofradía de los Pastores, núcleo histórico de la fiesta y custodio de una tradición que se remonta al año 1849. La alcaldesa, Inmaculada Malanda, subrayó días atrás la dimensión social de la cofradía, que actúa «como espacio de encuentro intergeneracional» y contribuye a «fortalecer la identidad colectiva en un contexto de despoblación». El mensaje caló entre vecinos y visitantes, que respondieron con su participación.

Por la tarde, el rosario, la procesión y el canto de la Salve popular devolvieron a Cervatos de la Cueza una estampa familiar: estandarte, andas y un pueblo volcado en su patrona. La comitiva estuvo acompañada por el obispo, monseñor Mikel Garciandía, cuya presencia dio realce al recorrido. Calles, balcones y plazas se convirtieron en un improvisado templo al aire libre, con familias enteras participando y numerosos retornados aprovechando el puente para sumarse al calendario sentimental del municipio.

Ya de noche, la música de Omega&Chapi DJ puso el broche lúdico a la jornada, confirmando que la convivencia entre lo tradicional y lo contemporáneo puede ser natural y festiva. La verbena prolongó la convivencia en la plaza.

La Fiesta de los Pastores cumple así con su objetivo principal: rendir homenaje a un oficio que fue sustento y cultura, y que hoy se reivindica como memoria viva del territorio. Más allá del componente religioso, la Cofradía de la Virgen de los Remedios sigue actuando como tejido de cohesión, convocando a mayores y jóvenes, a residentes y ausentes, en una cita que renueva vínculos y reafirma el orgullo local.

