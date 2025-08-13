Cervatos de la Cueza festeja a San Roque con un variado programa

Celebración de la eucaristía esta semana, en honor a los mayores de la localidad.

La localidad de Cervatos de la Cueza calienta motores y ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Roque. Por delante, varios días de diversión, de reencuentros y de numerosas actividades aunque desde hace varias jornadas se han ido sucediendo diversos actos enfocados en a distintos públicos.

Uno de los más emotivos tuvo lugar el pasado domingo con el desarrollo de una jornada en la que los mayores fueron protagonistas. La eucaristía, una comida homenaje y un campeonato de cartas y parchís dieron forma a este día tan especial para el municipio.

«Sois el alma del pueblo. Vuestro esfuerzo, vuestra constancia y vuestra capacidad de mantener firmes los pilares de esta comunidad son la base sobre la que hoy seguimos construyendo futuro. Gracias a vuestra entrega, sacrificios y amor por esta tierra, Cervatos sigue vivo, fuerte y con identidad propia. Nos habéis enseñado el valor del trabajo bien hecho, de la palabra dada, del cuidado por el otro. Habéis criado familias, labrado campos, sostenido oficios, cuidado calles y plazas… habéis sido y seguís siendo ejemplo de dignidad, de memoria y de esperanza. Este homenaje es una pequeña muestra de nuestro reconocimiento, para recordaros que no estáis solos, que sois valorados y que vuestra presencia, experiencia y cariño siguen siendo imprescindibles», apuntó la alcaldesa, Inmaculada Malanda, durante esta fiesta de los mayores.

En lo que a los festejos patronales propiamente dichos se refiere, ya mañana jueves se instalará un parque infantil, habrá un DJ y pasacalles y tampoco faltará el pregón popular a las 19:30 horas.

El viernes también se presenta como un día cargado de actividades en el que tendrá un lugar destacado la eucaristía cantada por el Coro Parroquial de Cervatos de la Cueza. Este viernes se han programado, igualmente, pasacalles, un vermut musical en Quintanilla de la Cueza, discomóvil familiar o la actuación del Trío Deva con Dj.

El sábado, la misa será en honor a San Roque, y no pasarán de largo las actividades para los diferentes púbicos como los encierros ecológicos, el humor familiar con Nano y Nino o una macrodisco para rematar la noche.

El domingo, como en días anteriores, los pasacalles abrirán una jornada en la que habrá misa de difuntos, un partido de fútbol sala en el que se intuye la sana rivalidad entre solteros y casados o la actuación de Ácida Liss, una de las figuras más emblemáticas y queridas del panorama drag en Castilla y León que lleva 20 años sobre los escenarios.

El lunes, último día festivo, se ha reservado para la celebración de diferentes campeonatos y la comida de la vaquilla.

A pesar de que las fiestas concluirán oficialmente el lunes, 18, todavía se ha reservado el sábado 23 para la presentación del libro 'Soldados palentinos en la guerra de Cuba, entre ellos, el cervateño Daniel Muñoz Gallinas.

Además de distinguirse por el gran ambiente festivo, estas fiestas de Cervatos de la Cueza también reservan un espacio para la solidaridad, en este caso, de apoyo a la Asociación Española contra el cáncer con la venta de un bocadillo solidario el jueves por la tarde.

Y todo ello sin olvidar el apartado cultural, pues a lo largo de este mes de agosto se podrá ver en la sala de exposiciones Torre de San Miguel de Cervatos de la Cueza, la exposición de pintura al óleo 'San Roque Glorioso', obra del pintor Paco Ballesteros.

Este artista es reconocido por ofrecer en cada obra una ventana advierta al pasado y al presente y con al que quiere invitar al espectador a reencontrase con lugares y símbolos que habitan en su memoria y están marcados por la belleza.

PROGRAMA

Jueves, 14 de agosto:

11:00 h. Parque infantil.

18:00 h. Pasacalles.

19:30 h. Pregón popular.

20:30 h. Inauguración espacio sin humo y bocadillo solidario.

23:00 h. DJ Dani Willy.

Viernes, 15 de agosto:

12:00 h. Pasacalles Asociación Cultural Ludivento por la calles del pueblo y después por Quintanilla de la Cueza.

13:00 h. Santa Misa.14:00 h. Vermut musical en Quintanilla de la Cueza.

17:30 h. Discomóvil familiar con concurso de disfraces infantil y juvenil con merienda.

20:00 h. El Rubio de Vega.

23:30 h. Trío Deva con DJ.

01:00 h. Gran bingo.

Sábado, 16 de agosto:

11:00 h. Pasacalles con dulzaineros.

13:00 h. Procesión y santa misa.

17:30 h. Encierros ecológicos.

20:00 h. Humor familiar a raudales con Nano y Nino.

23:30 h. Macrodisco Palace. Despedida con sandwichada.

Domingo, 17 de agosto:

11:00 h. Pasacalles.

13:00 h. Santa misa de difuntos.

18:00 h. Partido de fútbol sala solteros contra casados.

20:00 h. Ácida Liss.

22:30 h. Tributo a Tierra Santa, grupo Indomable.

24:30 h. Flow discomóvil. En el descanso bingo. Termina la fiesta con chocolatada.

Lunes, 18 de agosto:

12:00 h. Campeonato de bolos.

12:00 h. Campeonato de tanguilla.

15:00 h. Comida de la vaquilla. Después, juegos de siempre.

Sábado, 23 de agosto:

18:30 h. Presentación del libro 'Soldados palentinos en la guerra de Cuba'.