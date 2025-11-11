El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Catedral de Palencia recibió 6.953 visitas en octubre, el 17% procedentes de Madrid

La seo registra un volumen de entradas al alza de turistas de diferentes procedencias y suma 56.000 este año

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:25

Algunos ascendían despacio por las escaleras de la cripta, mientras otros fotografiaban el trascoro con el móvil y, al fondo, un nuevo grupo penetraba en las naves góticas de la Catedral de Palencia, directos a la capilla mayor. La Catedral de San Antolín sigue siendo el principal referente turístico de la ciudad de Palencia y este lunes, que coincidieron las excursiones del Imserso con la festividad de la Almudena, se llenó de turistas, ya fueran madrileños o de los que llegaban con Mundosenior.

El pasado mes de octubre la seo recibió 6.953 visitantes, 1.276 más que en 2024. En cuanto a la procedencia siguen llegando en primer lugar de Madrid (1.196 visitantes), que representa el 17% del total; seguidos de Palencia (522), Valladolid (517), Valencia (405), Vizcaya (228), Burgos (195), La Coruña (191), Guipúzcoa (182), Córdoba (177), Barcelona (174), Granada (166), Cantabria (163), Gerona (152), Asturias (141), Alicante (139), Sevilla (116), León (114), Navarra (104), Zamora (104), y de casi todas las provincias españolas. Mientras, visitantes extranjeros también continúan ascendiendo, siendo los franceses e ingleses los más numerosos en visitar el templo palentino.

Los días de mayor afluencia de visitantes son los sábados, seguidos por los lunes, jornada en la que las excursiones de mayores llegan hasta la plaza de la Inmaculada para conocer la Bella Desconocida. «Voy a hacer una última foto», afirmaba una turista de Bilbao, tras la visita guiada y antes de abandonar la edificación a través del claustro.

Las cifras:

  • 2.520 personas han visitado los triforios y el exterior de la girola desde julio

  • 522 palentinos se acercaron a disfrutar de la Catedral el pasado mes de octubre

Además, 'Una Catedral con vistas', la visita guiada a la Catedral por la cubierta de la girola y los triforios de la cabecera ascendió a 584 visitantes el pasado mes de octubre, sumando desde el 4 de julio que comenzó la exitosa ruta un total de 2.520 personas. Este recorrido, que permite vivir y sentir la historia del templo de San Antolín de forma diferente, ya va contando con turistas de fuera de Palencia, que realizan su reserva para poder disfrutar de la seo desde otros puntos de vista únicos. Los posibles horarios se han ampliado a cuatro el viernes (11:15, 12:15, 16:15 y 17:15 horas), cinco el sábado (10:15, 11:15, 12:15, 16:15 y 17:15 horas) y uno el domingo, a las 11:00 horas.

En lo que va de año, el número de visitantes registrados que han pasado por la Catedral de Palencia asciende a 55.450, siendo madrileños y palentinos los que más se acercan a conocerla o verla de nuevo. Lo que más gusta es la cripta, única en España, ya que ninguna catedral tiene una cripta románica y visigótica, además del trascoro y la capilla mayor con su espléndido retablo mayor y los azulejos recientemente descubiertos del siglo XVI, con las siete virtudes más la bondad para constituir los ocho paneles que la componen. Además, el cuadro de 'San Sebastián' de El Greco, junto con la belleza de la girola y sus capillas, también llama mucho la atención de los turistas.

