El patrimonio y la gastronomía se afianzan como claves para promocionar el turismo

Promocionar el patrimonio palentino. Dar a conocer los encantos y la belleza de la ciudad a través de otros ojos, de los de cuatro comunicadores ... que han paseado, visitado, conocido la gastronomía local y también a los vecinos de Palencia. Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre desde hace 45 años (1980), el Ayuntamiento de Palencia ha programado distintas actividades y actos para fomentar la llegada de turistas a la capital palentina, a través de la llamada desde las redes sociales de reconocidos 'influencers'. Y el claustro de la Catedral fue el escenario escogido este viernes, con el productor cinematográfico Miguel Sánchez y la guía Naide Nóbrega como moderadores, para recoger las impresiones de Jiaping Ma, Laura Mayo y Beatriz Barrio, después de haber subido al Cristo, caminado por la Calle Mayor, descendido a la cripta visigoda o probado los mejores platos locales.

«Me he sentido acogida en Palencia, la gente es muy simpática y he sentido tranquilidad aquí», reconocía Jiaping Ma, creadora china de contenido cultural que lleva más de quince años viviendo en España. «Un día Palencia va a estar llena de chinos, porque nosotros somos gente muy potente y esto es muy bonito», aseguraba tras reconocer que le habían encantando los vinos de DO Arlanza y Cigales.

Beatriz Barrio, arquitecta y creadora zamorana de contenido divulgativo sobre patrimonio, por su parte, defendía las ventajas del turismo cultural. «El patrimonio cultural es identidad. Un turismo de masas hace romper la ciudad, perder la identidad... Tenemos que vender eso, nuestra identidad, que no es otra cosa que nuestro patrimonio, gastronomía, construcciones tradicionales y nuestra cercanía», aseveraba la influencer castellana, que había venido a Palencia «buscando berruguetes y románico».

Esa misma idea compartía Laura Mayo, madrileña creadora de 'Viajera Cinéfila'. «¿Por qué tenemos que ir tan lejos con todo lo que tenemos aquí?», preguntaba retóricamente en referencia al patrimonio y a la riqueza cultural que atesora Palencia. Volvió a bajar a la cripta (ya había estado el año pasado) y volvió a sentir «una impresión muy fuerte», sin olvidarse de «todos los tesoros increíbles que guarda el Museo Diocesano». Toda la belleza que han contemplado y disfrutado en Palencia, junto con Paco Nadal, que acudió el lunes al Principal, la mostrarán a sus seguidores, que se convertirán en turistas potenciales de la capital del Carrión.

Los datos turísticos que atesora Palencia la sitúan con un total de 321.558 viajeros entre los meses de enero y agosto, lo que supone un incremento del 2,11% respecto al mismo período del año anterior (314.900). Este aumento la sitúa entre las provincias de Castilla y León con evolución positiva en cuanto a llegada de turistas, en un contexto regional donde el balance general fue ligeramente negativo, ya que la comunidad experimentó un descenso del 1,46% al anotar 6.209.300 viajeros el año pasado y 6.118.786, este. Destacan las caídas en Zamora (-11,39%), León (-7,24%), Burgos (-2%), Ávila (-1,48%) y Salamanca (-1,08%), mientras que Soria lidera el crecimiento con 10,79%, Segovia (2,64%) y Valladolid (2,22%).

La provincia cuenta con más de 10.212 plazas turísticas registradas, repartidas en 564 establecimientos diferentes. El alojamiento tradicional (hoteles, hostales o pensiones) concentra el mayor número de plazas, seguido del turismo rural y los albergues, mientras que los apartamentos turísticos están aún poco desarrollados, con una oferta muy reducida en comparación con otras provincias.