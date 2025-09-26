El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las comunicadoras Jiaping Ma, Beatriz Barrio y Laura Mayo conversan con la guía turística Naide Nóbrega, este viernes en el claustro de la Catedral.

Las comunicadoras Jiaping Ma, Beatriz Barrio y Laura Mayo conversan con la guía turística Naide Nóbrega, este viernes en el claustro de la Catedral. Adolfo Fernández
Palencia

El patrimonio y la gastronomía se afianzan como claves para promocionar el turismo

Jiaping Ma, Laura Mayo y Beatriz Barrio, creadoras de contenido, conocen la ciudad para difundir sus encantos y fomentar la llegada de viajeros, al alza este año

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

Promocionar el patrimonio palentino. Dar a conocer los encantos y la belleza de la ciudad a través de otros ojos, de los de cuatro comunicadores ... que han paseado, visitado, conocido la gastronomía local y también a los vecinos de Palencia. Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre desde hace 45 años (1980), el Ayuntamiento de Palencia ha programado distintas actividades y actos para fomentar la llegada de turistas a la capital palentina, a través de la llamada desde las redes sociales de reconocidos 'influencers'. Y el claustro de la Catedral fue el escenario escogido este viernes, con el productor cinematográfico Miguel Sánchez y la guía Naide Nóbrega como moderadores, para recoger las impresiones de Jiaping Ma, Laura Mayo y Beatriz Barrio, después de haber subido al Cristo, caminado por la Calle Mayor, descendido a la cripta visigoda o probado los mejores platos locales.

