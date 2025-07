Carrión revive la magia del pasado con arte en vivo y joyas para coleccionistas

Carrión de los Condes se sumerge este fin de semana en un auténtico viaje al pasado con la celebración de su XXI Feria de Antigüedades, ... Almoneda y Coleccionismo. Un evento que convierte la villa jacobea en un escaparate vivo donde se mezclan la nostalgia, el arte y los sabores locales. Desde primera hora de este sábado, las calles y el pabellón ferial se llenaron de curiosos dispuestos a descubrir los más de 14 expositores venidos de distintos rincones de Castilla y León, Madrid, La Rioja o incluso Málaga. Objetos antiguos, piezas únicas, monedas, cerámica o esculturas esperaban a compradores y visitantes dispuestos a dejarse sorprender.

En paralelo, el XXV Concurso Nacional de Pintura Rápida y el XII Concurso Infantil inundaron el municipio de caballetes y pinceles. Las obras se recogieron y expusieron durante la tarde, ofreciendo un paseo artístico que conectaba tradición y talento local.

Además, el ambiente se completaba con catas de productos de Alimentos de Palencia, actuaciones musicales como la de Efecto Retroactivo o el espectáculo nocturno de 'videomapping', que convertía las fachadas de San Zoilo y Santiago en lienzos vivos donde la historia cobra luz.

Última jornada

Este domingo continuará el viaje en el tiempo con el Concurso de Vehículos Antiguos, una exposición que atraerá a los amantes de las joyas sobre ruedas, además de nuevas degustaciones y la música del grupo Los Barbudos.

Entre los vendedores que daban vida a esta feria, Francisco Galindo, llegado desde Ávila, destacaba que «llevamos tres años sin fallar en esta feria. Es una gran oportunidad para promocionar estos artículos que cada vez tienen menos visibilidad».

Pablo Luis Andrés, de Carrión de los Condes, reconocía que su familia llevaba participando incluso desde antes de la primera edición oficial. «Antes venía mi padre, cuando se hacía junto con la Feria de Automoción en abril. Es una feria especial porque permite a la gente conocer este tipo de mercado donde encuentras tanto objetos antiguos como curiosidades y decoración».

Desde Torrox, en Málaga, llegaba Altamira Sarabia, quien no había dudado en recorrer más de 800 kilómetros para no faltar a la cita. «Llevamos sin fallar en estas veintiuna ediciones. Nos tratan muy bien, venimos también de vacaciones, paseamos y disfrutamos del ambiente y aunque no se vende demasiado, nos encanta», reconocía.

Así, Carrión de los Condes se convierte durante estos días en punto de encuentro para quienes buscan reencontrarse con la historia, descubrir arte en directo y saborear la esencia más auténtica de la provincia. Una feria que va mucho más allá del simple mercadeo y que demuestra, edición tras edición, su capacidad para unir pasado y presente en un mismo escenario.