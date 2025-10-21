Unas cámaras medirán los microgestos y emociones del espectador del festival de terror

J. Olano Palencia Martes, 21 de octubre 2025, 07:24 Comenta Compartir

Son ya catorce años y Palencia se consagra como epicentro del cine de terror en Castilla y León con la nueva edición del Festival Terroríficamente Cortos, que se celebrará entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Los Cines Ortega serán de nuevo el escenario principal, que acogerá las sesiones nocturnas del festival: tres proyecciones de la Sección Oficial de Cortometrajes (30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre) y dos títulos de culto en la Muestra de Largometrajes (28 y 29 de octubre).

La sección oficial de cortometrajes del XIV Terroríficamente Cortos contará con 23 obras finalistas seleccionadas de entre 415 cortos inscritos, procedentes de España y Francia, que se proyectarán en tres sesiones, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre a las 22:15 horas. Tras cada sesión, se ofrecerá un coloquio en el que directores y actores presentarán sus obras y conversarán con el público, permitiendo un encuentro directo entre creadores y espectadores. Además, el Premio del Público se decidirá mediante votación digital, escaneando un código QR al finalizar cada proyección.

Como anticipo a los cortometrajes, la muestra de largometrajes ofrecerá dos películas de culto del género fantástico, que se proyectarán en Cines Ortega de Palencia a las 20:15 horas. El martes 28 de octubre abrirá esta sección 'El día de la bestia' (Álex de la Iglesia, 1995), cinta emblemática que celebra su trigésimo aniversario. Al día siguiente, miércoles 29 de octubre, será el turno de 'Exit 8' (Genki Kawamura, 2025), un nuevo thriller psicológico de origen japonés que hará las delicias de los aficionados al terror. Estas proyecciones especiales complementan la programación del festival, rindiendo tributo a un clásico nacional e incorporando una propuesta internacional de reciente producción.

El festival, presentado este lunes por su director, Gorka La Barbera, pone a disposición del público distintas opciones de entradas y abonos, el bono Sección Oficial de Cortometrajes, por 16 euros (venta anticipada disponible hasta el domingo 26 de octubre). La entrada individual a los cortometrajes costará 6 euros, y estará a la venta a partir del lunes 27 de octubre. La entrada de los largometrajes será a 6 euros (con un precio reducido de 4 euros para poseedores del bono de cortometrajes).

Los bonos incluyen las tres noches de la Sección Oficial de Cortos, mientras que las entradas individuales permiten el acceso a cada sesión específica de cortos o a cada película. Las localidades podrán adquirirse tanto en las taquillas de los Cines Ortega (y Multicines Avenida) como de forma online a través de la web del festival o de la página de cines Palencia.

Terroríficamente Cortos, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, repartirá en esta edición una dotación total de 3.100 euros en premios. El Premio del Jurado al Mejor Cortometraje está dotado con 1.000 euros, mientras que el Premio del Público al mejor corto recibirá 300 euros. Asimismo, se concederán galardones de 300 euros en cada una de las siguientes categorías técnicas y artísticas: Mejor Interpretación, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Especiales, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido (Premio AMGu). Completan el palmarés dos reconocimientos especiales sin cuantía económica: el Premio AMGu del Público (otorgado por la audiencia de la sede provincial) y el Premio Sociograph al Corto más Impactante, concedido gracias a la innovadora medición neurosensorial de esta empresa colaboradora.

El jurado profesional del festival será el encargado de decidir los premios técnicos y artísticos, mientras que los galardones de público se determinarán con la participación de los espectadores tanto en Palencia como en Guardo, lo que se hace posible por décimo año a través de la Asociación Musical de Guardo (AMGu). Y es que el municipio de Guardo actuará como sede norteña del festival con una proyección única el domingo 2 de noviembre a las 18:00 horas, en el auditorio municipal. Las entradas para esta sesión especial en la provincia, de 180 minutos de duración, tendrán un precio único de 9 euros.

La empresa palentina Sociograph repite como colaboradora del festival, aportando su innovadora herramienta de medición neurosensorial aplicada al mundo del cine. Gracias a esta tecnología, una selección de espectadores medirá en tiempo real sus reacciones fisiológicas durante las proyecciones, lo que permitirá otorgar el Premio Sociograph al Corto más Impactante al cortometraje que genere mayor respuesta emocional. Esta iniciativa de neuromarketing, pionera en festivales de cine, añade una dimensión científica a la evaluación de las obras y ofrece un aliciente más para los participantes. La organización instalará una decena de pequeñas cámaras (cada una registra las emociones de dos personas), «que medirán los microgestos con los que se pueden definir las distintas emociones, pero sin identificar directamente al participante en la experiencia», ha explicado Enrique Hornos, CEO de Sociograph.

Paralelamente al cine, el festival organiza el X Concurso de Fotografía de Terror, cuya exposición asociada vuelve a traer el terror en formato visual al Centro Cultural Lecrác de Palencia. En esta décima edición, el jurado ha seleccionado 21 obras para exhibirse al público. La muestra fotográfica se podrá visitar desde este martes, día 21 de octubre, hasta el 9 de noviembre en Lecrác, ofreciendo otra perspectiva artística del género fantástico.