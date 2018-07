La UCE calcula que cada palentino gastará 95 euros en rebajas esta campaña Un comercio de Palencia, durante la Shopping Nigh. t / A. Quintero La partida se incrementa por los quince euros por habitante que se gastaron de media el viernes por la noche en la Showpping Night EL NORTE Palencia Domingo, 1 julio 2018, 12:07

La Unión de Consumidores calcula que el gasto medio en las rebajas por cada palentino ascenderá a unos 95 euros por persona, 15 euros más que el año pasado. Este incremento se debe al gasto que se realizó en la noche del viernes durante la Showpping Night. Las lluvias, el viento, la extraña meteorología de este año y el hecho de que el verano ha tardado en llegar ha generado que los consumidores hayan demorado sus compras, por lo que una vez más los productos estrella en las compras de las rebajas de verano se concentran en textiles y calzado.

La Unión de Consumidores recuerda que los consumidores deben tener en cuenta que los productos que se ponen a la venta en esta época deben ser los mismos que se están vendiendo durante todo el año, y el precio rebajado debe de ser el que constaba en el producto el mes anterior al periodo de rebajas.

La Unión de Consumidores explica también que no podrán ser objeto de rebajas los productos que no se hayan puesto a la venta en condiciones de precio ordinario, con anterioridad. Los artículos ofrecidos en rebajas deben haber estado incluidos durante al menos un mes en la oferta habitual del establecimiento y no haber sido objeto de otro tipo de promoción. La venta de los productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario.

Las rebajas solo podrán tener lugar en dos temporadas anuales. La duración de cada período de rebajas será como mínimo de una semana y como máximo de dos meses, de acuerdo con la decisión de cada comerciante, dentro de las fechas concretas que fija la Junta de Castilla y León. Las fechas elegidas como inicio y fin de la venta en rebajas deben exponerse en los establecimientos comerciales en un lugar visible al público. Las rebajas también llegan a los portales de internet y muchas tiendas online ven incrementadas sus ventas en este periodo, llegando a realizarse más compras por internet que en los propios establecimientos por la comodidad de las mismas, la posibilidad de comparar precios a un solo click del ratón, las posibilidades de devolver el producto y la facilidad en el pago. Este año de los 80 euros, al menos 25 euros se destinarán a compras por internet.